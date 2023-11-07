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Погода в Одесі: чи знадобляться парасольки 8 листопада

Погода в Одесі: чи знадобляться парасольки 8 листопада

Завтра, 8 листопада, в Одесі та області очікується хмарна погода та помірний дощ. У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують на завтра поривчастий вітер до 17 м/с. Температура повітря вдень в Одесі до 18°C, в області – до 15-20°C.

Прогноз погоди в Одесі 8 листопада

Хмарно. Уночі без істотних опадів, удень помірний дощ.

Вітер південний, у другій половині дня західний, 9-14 м/с, вранці та в першій половині дня пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень 16-18°C.

Прогноз погоди в Одеській області 8 листопада

Хмарно. Вночі місцями невеликий дощ, вранці та вдень помірний дощ.

Вітер південний, у другій половині дня західний, 9-14 м/с, вранці та в першій половині дня пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°C.

На дорогах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.

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