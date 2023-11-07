Погода в Одесі: чи знадобляться парасольки 8 листопада

Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 7 листопада Завтра, 7 листопада, в Одесі та Одеські області очікується мінлива хмарність, без опадів. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та азовського морів, в Одесі температура вночі опуститься до 9°C, вдень повітря прогріється 18°C. В області очікується вночі 6-11°C, вдень 16-21°C. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 6 листопада: який прогноз на понеділок За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 6 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі Можливий дощ. А штормовий вітер, судячи з усього, затих. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 5 листопада: штормитиме? За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на завтрашній день, неділю, 5 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: вночі очікується гроза, а в другій половині ночі – сильний південний вітер – його швидкість може досягати 19-24 /с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ