Яка погода очікується у Одесі 11 грудня: прогноз на понеділок

Як прогнозують синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 11 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода. Суттєвих опадів не передбачається, але вночі та вранці можливий густий туман. При цьому температура триматиметься на «плюсовій» позначці.
Прогноз погоди в Одесі на 11 грудня
В Одесі понеділок буде хмарним. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень вона підніметься до 6-8°С вище за нуль.
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Прогноз погоди на Одещині на 11 грудня
На Одещині завтра очікується хмарна погода, але без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на півночі можлива ожеледиця.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1°С до 4°С тепла, вдень 3-8°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, на півночі ожеледиця.
Автор фото: Олександр Бурлак