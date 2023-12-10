Яка погода очікується у Одесі 11 грудня: прогноз на понеділок

Вночі Одесу укутає густий туман – оголошено штормове попередження За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч на понеділок, 11 грудня та рано вранці цього дня в Одесі та Одеській області очікується сильний туман. Видимість на автошляхах становитиме не більше 200-500 м. У регіоні оголошено штормове попередження. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: якою обіцяє бути субота 9 грудня За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у суботу, 9 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області буде переважно похмуро, але без істотних опадів. Температура повітря вдень очікується хоч і невисока, але «плюсова». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ