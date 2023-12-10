Какая погода ожидается в Одессе 11 декабря: прогноз на понедельник

Как прогнозируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 11 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Существенных осадков не предвидится, но ночью и утром возможен густой туман. При этом температура будет держаться на «плюсовой» отметке.
Прогноз погоды в Одессе на 11 декабря
В Одессе понедельник будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем она поднимется до 6-8°С выше нуля.
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Прогноз погоды в Одесской области на 11 декабря
По Одесской области завтра ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Ночью и утром туман, на севере возможна гололедица.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем 3-8°С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на севере гололедица.
Автор фото: Александр Бурлак