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Какая погода ожидается в Одессе 11 декабря: прогноз на понедельник

Какая погода ожидается в Одессе 11 декабря: прогноз на понедельник

Как прогнозируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 11 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Существенных осадков не предвидится, но ночью и утром возможен густой туман. При этом температура будет держаться на «плюсовой» отметке.

Прогноз погоды в Одессе на 11 декабря

В Одессе понедельник будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем она поднимется до 6-8°С выше нуля.

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Прогноз погоды в Одесской области на 11 декабря

По Одесской области завтра ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Ночью и утром туман, на севере возможна гололедица.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем 3-8°С тепла.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на севере гололедица.

Автор фото: Александр Бурлак

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