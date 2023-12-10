Какая погода ожидается в Одессе 11 декабря: прогноз на понедельник

Ночью Одессу укутает густой туман – объявлено штормовое предупреждение По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на понедельник, 11 декабря и ранним утром этого дня в Одессе и Одесской области ожидается сильный туман. Видимость на автодорогах составит не более 200-500 м. В регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой обещает быть суббота 9 декабря По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 9 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области будет преимущественно пасмурно, но без существенных осадков. Температура воздуха днем ожидается хоть и невысокая, но «плюсовая». ПОДРОБНЕЕ