Вночі Одесу укутає густий туман – оголошено штормове попередження

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч на понеділок, 11 грудня та рано вранці цього дня в Одесі та Одеській області очікується сильний туман. Видимість на автошляхах становитиме не більше 200-500 м. У регіоні оголошено штормове попередження.

Крім цього, на півночі області на дорогах можлива ожеледиця. Водіям рекомендується бути гранично уважними і дотримуватися наступних правил водіння в тумані: зменшити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі. При цьому, за прогнозами синоптиків, найближчими днями в Одесі та області збережеться плюсова температура. Докладніший прогноз погоди «Одеське життя» представить трохи згодом. Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу. Актуальна інформація ЗА Одесу у нашомуНовини, фоторепортажі та історични факти про Одесу. Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії. Читайте нас уНа каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.