Вночі Одесу укутає густий туман – оголошено штормове попередження

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч на понеділок, 11 грудня та рано вранці цього дня в Одесі та Одеській області очікується сильний туман. Видимість на автошляхах становитиме не більше 200-500 м. У регіоні оголошено штормове попередження.
Крім цього, на півночі області на дорогах можлива ожеледиця.
Водіям рекомендується бути гранично уважними і дотримуватися наступних правил водіння в тумані:
- зменшити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
При цьому, за прогнозами синоптиків, найближчими днями в Одесі та області збережеться плюсова температура.
Докладніший прогноз погоди «Одеське життя» представить трохи згодом.