Як впоратися з магнітною бурею 21 жовтня

Магнітні бурі – це викиди енергії та плазми із Сонця, які взаємодіють з магнітним полем Землі. Такі явища можуть викликати збої в роботі супутникового зв’язку та радіозв’язку, а також негативно впливати на здоров’я, особливо тих людей, хто чутливий до змін погоди. Найсильніші магнітні бурі можуть вплинути на роботу електроенергетичних систем та викликати яскраві полярні сяйва.

Вплив магнітних бур на організм не зовсім вивчений вченими. Найчастіше на погіршення самопочуття у такі періоди скаржаться літні та метеозалежні люди, вагітні жінки, володарі хронічних захворювань.

Які симптоми у людини при магнітних бурях

Ознаки нездужання під час бурі дуже індивідуальні та виявляються по-різному. Деякі люди переносять такі явища легко, інші важко встають з ліжка. Найчастіші симптоми магнітної бурі такі:

біль голови, мігрень;

нудота;

запаморочення;

біль за очима;

підвищений чи знижений тиск;

прискорений пульс;

безсоння;

загострення хронічних захворювань;

біль у м’язах та суглобах;

біль в животі;

сильна втома.

Якщо ви ставитеся до тих людей, хто тяжко переносить магнітні бурі, то наскільки можна на такий період краще взяти лікарняний.

Як уберегтися від магнітних бур

Легко пережити магнітні бурі метеочутливим людям допоможуть правила здорового способу життя:

Змініть раціон: їжте менше важкої, жирної та гострої їжі, а також швидкого харчування. Натомість збільште споживання сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів та риби.

Пийте щонайменше 1,5 літрів рідини щодня, бажано – з додаванням мінералів та електролітів.

Пийте менше кави, алкоголю та енергетиків, постарайтеся курити менше цигарок.

Підвищіть фізичну активність, займіться зарядкою та проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Більше прогулюйтеся пішки.

Регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном, щоб покращити якість сну.

Уникайте стресових ситуацій та конфліктів. Займіться хобі, яке вас розслаблює, більше спілкуйтеся з домашніми улюбленцями.

Підтримуйте режим сну, намагаючись лягати спати в той самий час, і забезпечте собі не менше 7 годин сну на добу.

Дотримуйтесь цих простих правил за кілька днів до бур і під час них, і тоді небезпечний період пройде для вас непомітно.