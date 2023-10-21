Как справиться с магнитной бурей 21 октября

Магнитные бури — это выбросы энергии и плазмы с Солнца, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Такие явления могут вызывать сбои в работе спутниковой связи и радиосвязи, а также оказывать негативное влияние на здоровье, особенно тех людей, кто чувствителен к изменениям погоды. Самые сильные магнитные бури могут повлиять на работу электроэнергетических систем и вызвать яркие полярные сияния.

Влияние магнитных бурь на организм не совсем изучено учеными. Чаще всего на ухудшение самочувствия в такие периоды жалуются пожилые и метеозависимые люди, беременные женщины, обладатели хронических заболеваний.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Признаки недомогания во время бури очень индивидуальны и проявляются по-разному. Некоторые люди переносят такие явления легко, другие с трудом встают с кровати. Самые частые симптомы магнитной бури такие:

головная боль, мигрень;

тошнота;

головокружение;

боль за глазами;

повышенное или пониженное давление;

учащенный пульс;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

боль в мышцах и суставах;

боль в животе;

сильная усталость.

Если вы относитесь к тем людям, кто тяжело переносит магнитные бури, то по возможности на такой период лучше взять больничный.

Как уберечься от магнитных бурь

Легко пережить магнитные бури метеочувствительным людям помогут правила здорового образа жизни:

Измените рацион: ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также быстрого питания. Вместо этого увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно — с добавлением минералов и электролитов.

Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь курить меньше сигарет.

Повысьте физическую активность, займитесь зарядкой и проводите больше времени на свежем воздухе.

Больше прогуливайтесь пешком.

Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном, чтобы улучшить качество сна.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь хобби, которое вас расслабляет, больше общайтесь с домашними питомцами.

Поддерживайте режим сна, стараясь ложиться спать в одно и то же время, и обеспечьте себе не менее 7 часов сна в сутки.

Соблюдайте эти простые правила за несколько дней до бурь и во время их, и тогда опасный период пройдет для вас незаметно.