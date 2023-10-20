Як на Одещині проходить щеплення дітей проти кору

Про це під час брифінгу повідомила Оксана Сорочан, заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА.

Влітку почалася наздоганяюча компанія “catch-up” – діти, які з різних причин не отримали вчасно щеплення вакциною КПК (кір, паротит, краснуха), отримують її зараз.

Календарно щеплення вакциною КПК отримують в 1 рік та ревакцинацію у 6 років. Станом на 19 жовтня Одещина посідає друге місце за кількістю щеплених дітей.

Хочу подякувати нашим медикам, сімейним лікарям, мобільним бригадам, які працювали 24/7. Батькам, які своєчасно зверталися до сімейних лікарів, педіатрів, –

сказала Оксана Сорочан.

Також вона додала, що додаткову вакцинацію запровадили через можливі спалахи кору, адже тільки 65% людей мали щеплення.

За словами Сорочан, вакцина на Одещині на всіх вакцинальних пунктах і центрах первинної медико-санітарної допомоги є у достатній кількості.

Що до безпечності вакцини та ускладнення після неї розповіла під час брифінгу Людмила Самойленко, завідувачка відділу імунопрофілактики Одеського обласного ЦКПХ МОЗ України.

Після щеплення характерні стани після введення вакцини – підвищення температури з 4-го по 20-й день. Але відсоток такої реакції серед населення невисокий – 20-30 %, –

розповіла Самойленко.

Що стосується алергічних реакцій то вона пояснила, що є така розповсюджена думка, що алергія на яєчний білок є протипоказом, проте це не вірне твердження, оскільки у вакцині від кору дуже маленький відсоток, тому вона є безпечною.

Але є випадки, коли вакцинація протипоказана – якщо дитина проходить імуносупресивну терапію, що пригнічує імунну систему. До цієї категорії відносяться діти, які мають вроджені пороки імунної системи. Також вакцинація протипоказана вагітним, –

пояснила посадовиця.

За її словами, якщо людина мала контакт з хворим на кір і не має щеплення, то впродовж трьох діб вона має зробити екстрене щеплення, аби не захворіти.

На сьогодні дорослі можуть зробити щеплення за власний кошт, за державні гроші тільки дітям.

Безоплатно дорослі можуть отримати вакцинацію тільки у випадку екстреної профілактики, –

пояснила Самойленко.

З 17 липня у рамках програми “catch-up” в Одеській області щеплення зробили 18 700 дітям, розповів під час брифінгу Сергій Дементєв, заступник генерального директора з дослідження біологічних факторів Одеського обласного ЦКПХ МОЗ України.

За його словами, вакцина була надана за підтримки міжнародних партнерів та Міністерства охорони здоровʼя. Виробник вакцини – Нідерланди. Вона якісна та сертифікована, її використовують у світі понад 50 років.

На сьогодні ми маємо достатній запас для проведення щеплень. У середині липня ми отримали 36 460 доз вакцини, у вересні від МОЗ ще додатково отримали вісім тисяч, –

надав дані Сергій Дементєв.

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