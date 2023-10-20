Как на Одесщине проходит вакцинация детей против кори

Об этом на брифинге сообщила Оксана Сорочан, заместитель директора Департамента здравоохранения Одесской ОВА.

Летом началась догоняющая компания «catch-up» — дети, которые по разным причинам не получили вовремя прививки вакциной КПК (корь, паротит, краснуха), получают их сейчас.

Календарную прививку вакциной КПК получают в 1 год и ревакцинацию в 6 лет. На 19 октября Одесщина занимает второе место по количеству привитых детей.

Хочу поблагодарить наших медиков, семейных врачей, мобильных бригад, которые работали 24/7. Родителям, своевременно обращавшимся к семейным врачам, педиатрам, —

сказала Оксана Сорочан.

Также она добавила, что дополнительную вакцинацию ввели из-за возможных вспышек кори, ведь только 65% людей имели прививку.

По словам Сорочан, вакцина в Одесской области на всех вакцинальных пунктах и ​​центрах первичной медико-санитарной помощи есть в достаточном количестве.

Что касается безопасности вакцины и осложнения после нее, рассказала во время брифинга Людмила Самойленко, заведующая отделом иммунопрофилактики Одесского областного ЦКПХ Минздрава Украины.

После вакцинации характерны состояния как после введения прививки — повышение температуры с 4-го по 20-й день. Но процент такой реакции среди населения невысок — 20-30%, —

рассказала Самойленко.

Что касается аллергических реакций, то она объяснила, что есть такое распространенное мнение, что аллергия на яичный белок является противопоказанием. Однако это не верное утверждение, поскольку у вакцины от кори очень маленький процент, поэтому она безопасна.

Но есть случаи, когда вакцинация противопоказана – если ребенок проходит иммуносупрессивную терапию, подавляющую иммунную систему. К этой категории относятся дети, имеющие врожденные пороки иммунной системы. Также вакцинация противопоказана беременным, —

объяснила чиновница.

По ее словам, если человек имел контакт с больным корью и не имеет прививки, то в течение трех суток он должен сделать экстренную прививку, чтобы не заболеть.

На сегодняшний день взрослые могут привиться за свой счет, за государственные деньги только детям.

Бесплатно взрослые могут получить вакцинацию только в случае экстренной профилактики, —

объяснила Самойленко.

С 17 июля в рамках программы «catch-up» в Одесской области прививки сделали 18 700 детям, рассказал на брифинге Сергей Дементев, заместитель генерального директора по исследованию биологических факторов Одесского областного ЦКПХ МЗ Украины.

По его словам, вакцина была предоставлена ​​при поддержке международных партнеров и Министерства здравоохранения. Производитель вакцины – Нидерланды. Она качественная и сертифицированная, и используется в мире более 50 лет.

На сегодняшний день у нас есть достаточный запас для проведения прививок. В середине июля мы получили 36460 доз вакцины, в сентябре от Минздрава еще дополнительно получили восемь тысяч, —

предоставил данные Сергей Дементев.

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