Встановлена запірна арматура служить для часткового або повного перекриття потоку води, наприклад, при аваріях, профілактичних роботах або для підключення нових гілок до трубопроводу. Саме завдяки засувкам можна відключати воду локально, наприклад декільком вулицям, тоді як без них страждатиме значний район.

На цій ділянці водопроводу буде встановлено ще 4 нові засувки провідного австрійського виробника HAWLE. Якість та технологічні характеристики цього обладнання дозволяють витримувати чималий тиск води, гарантують значну кількість циклів закриття та строк експлуатації не менше 50 років. Вартість лише однієї такої засувки — близько півмільйона гривень.

Також в компанії висловили вдячність всім споживачам за своєчасні оплати послуг, що дає можливість водоканалу в такий складний час оновлювати комунікації в різних районах міста.

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