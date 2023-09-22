Одеському водоканалу — 150 років! 

Рівно 150 років тому 9 вересня (за старим стилем) 1873 р. на Соборній площі Одеси запрацював фонтан. Урочиста церемонія зібрала чимало містян, адже це означало, що в Одесі з’явилася сучасна та надійна система водопостачання. Нарешті вдалося вирішити проблему, яка існувала від початку заснування Одеси. Майже 80 років до того одесити користувалися колодязями. Воду на підводах у діжках розвозили містом і продавали по 10-15 копійок за відро. Для порівняння: фунт (450 г) м’яса тоді коштував 20 копійок.

Міська влада розглянула проєкт підприємця Вільгельма Швабена та англійця Джона Моора, який забезпечував водою і центр Одеси, і передмістя, і хутори, тоді як у Петербурзі, Києві та Харкові централізовано вода подавалася лише до центру. Зрештою, в Лондоні було створено «Одеське водопровідне товариство», яке забезпечило фінансування будівництва Одеського водопроводу. Термін концесії становив 49 років. Але через 20 років місто могло викупити водопровід, крім того, влада мала право контролювати роботу водопроводу, якість води та її продаж. Загалом концесіонерами було прокладено 257 кілометрів вуличної мережі з чавунних труб.

За останні півтора століття одеський водогін пережив кілька масштабних реконструкцій та модернізацій. Підприємство встигло попрацювати і у формі комунального підприємства і закритого акціонерного товариства, проте в результаті такої діяльності у 90-ті роки минулого століття все більше і більше занепадало. У грудні 2003 року Одеська міськрада передала цілісний майновий комплекс водоканалу в оренду на 49 років приватній структурі – ТОВ «Інфокс». Так з’явилася філія «Інфоксводоканал».

Поява “Інфоксводоканалу” стала першим в Україні прикладом оренди комунального підприємства приватним інвестором. Вже з 2004 року було розпочато цілодобове водопостачання мешканців міста Одеси. За 18 років в модернізацію водоканалу інвестовано майже 1,4 млрд грн. Компанія “Інфоксводоканал” спромоглася ліквідувати багатомільйонні борги за електроенергію, заробітну плату, податки. Для очищення питної води встановлено німецьке обладнання, а Одесу першою серед обласних центрів України переведено на безпечну технологію знезараження питної води гіпохлоритом натрію. Також Одеса стала першим містом в Україні, стічні води якого почали очищуватись за сучасною австрійською технологією. На насосних станціях встановлено європейське енергоефективне обладнання та системи управління двигунами, модернізовано лабораторії з контролю питної води та очищення стічних вод. Замість зношених мереж прокладено понад 224 тисячі метрів сучасних трубопроводів. Компанія першою серед водоканалів України запровадила роботу повноцінного цілодобового контакт-центру та низки онлайн сервісів для споживачів.

Прихід приватного орендаря — ТОВ “Інфокс” — дозволив запровадити нові стандарти корпоративного управління у комунальному господарстві. Завдяки інноваціям, сучасним інформаційно-автоматизованим системам, ефективному менеджменту та інвестиційним програмам протягом 2003-2022 років вдалось досягнути суттєвих результатів в модернізації одеського водоканалу та зробити підприємство одним із лідерів даної сфери в Україні.

Сьогодні у великій родині одеського водоканалу працює 2700 справжніх патріотів своєї справи, мета яких – забезпечувати життєдіяльність рідного міста та одеситів. Висококласні фахівці працюють цілодобово, не дивлячись на свята, погодні умови, коронавірус чи обстріли. Війна згуртувала всіх працівників ще більше, адже умови роботи стали важче, коштів водоканалу вистачає лише на саме необхідне. “В такі важкі часи по справжньому відчуваєш любов до рідного міста, до Батьківщини, до кожного споживача. Це підтримує та єднає”, діляться своїми думками одеські водопровідники. Поки колеги працюють на комунальному фронті, щоб подавати чисту воду у кожен дім, 93 співробітники “Інфоксводоканалу” сьогодні у лавах ЗСУ очищають українську землю від ворога.

Наразі святкування такої історичної дати не на часі, але сподіваємось, що перемога над ворогом надасть подальший поштовх для розвитку одеського водопроводу у мирний час!