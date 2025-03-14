Установленная запорная арматура служит для частичного или полного перекрытия потока воды, например, при авариях, профилактических работах или для подключения новых веток к трубопроводу. Именно благодаря задвижкам можно отключать воду локально, например нескольким улицам, тогда как без них будет страдать значительный район.

На этом участке водопровода будет установлено еще 4 новые задвижки ведущего австрийского производителя HAWLE. Качество и технологические характеристики этого оборудования позволяют выдерживать большое давление воды, гарантируют значительное количество циклов закрытия и срок эксплуатации не менее 50 лет. Стоимость только одной такой задвижки — около полумиллиона гривен.

Также в компании выразили благодарность всем потребителям за своевременные оплаты услуг, что дает возможность водоканалу в такое сложное время обновлять коммуникации в разных районах города.

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