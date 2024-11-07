«Інфоксводоканал» просить одеситів не робити сміттєпровід з унітазів (відео)

Для цих робіт задіяно сучасну спецтехніку, яка прочищає каналізаційні труби потужним тиском води. Там, де вода не допомагає використовується метод механічного очищення.

Фахівці компанії з початку року прочистили понад 30 тисяч метрів каналізаційних трубопроводів.

Щодня з різних районів міста надходить понад 20 заявок щодо закупорювання каналізації. Здебільшого причинами засмічення каналізації стають залишки їжі, жирові відкладення, предмети особистої гігієни та навіть будівельне сміття. Тож аби каналізація була справною та було менше закупорювань, спеціалісти водоканалу просять одеситів не використовувати унітази як смітник.

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