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«Інфоксводоканал» просить одеситів не робити сміттєпровід з унітазів (відео)

«Інфоксводоканал» просить одеситів не робити сміттєпровід з унітазів (відео)

«Інфоксводоканал» розпочав профілактичну промивку каналізаційного колектору по вулиці Приморській.

Для цих робіт задіяно сучасну спецтехніку, яка прочищає каналізаційні труби потужним тиском води. Там, де вода не допомагає використовується метод механічного очищення.

Фахівці компанії з початку року прочистили понад 30 тисяч метрів каналізаційних трубопроводів.

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Инфокс на Приморской5

Щодня з різних районів міста надходить понад 20 заявок щодо закупорювання каналізації. Здебільшого причинами засмічення каналізації стають залишки їжі, жирові відкладення, предмети особистої гігієни та навіть будівельне сміття. Тож аби каналізація була справною та було менше закупорювань, спеціалісти водоканалу просять одеситів не використовувати унітази як смітник.

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