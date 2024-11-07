«Инфоксводоканал» просит одесситов не делать мусоропровод из унитазов (фото, видео)

«Инфоксводоканал» начал профилактическую промывку канализационного коллектора по улице Приморской.
Для этих работ задействована современная спецтехника, которая прочищает канализационные трубы мощным давлением воды. Там, где вода не помогает, используется метод механической очистки.
Специалисты компании с начала года прочистили более 30 тысяч метров канализационных трубопроводов.
Ежедневно из разных районов города поступает более 20 заявок по закупорке канализации. В большинстве своем причиной засорения канализации становятся остатки пищи, жировые отложения, предметы личной гигиены и даже строительный мусор.
Чтобы канализация была исправной и было меньше укупорок, специалисты водоканала просят одесситов не использовать унитазы как мусорник.
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