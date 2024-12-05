Графіки вимкнення світла в Одесі на 6 грудня

За інформацією компанії «Укренерго», 6 грудня у першої та другої групи відключатимуть світло один раз на день на чотири години, а у інших груп — двічі на 8 годин.

При цьому в компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

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