Графіки вимкнення світла в Одесі на 27 грудня

Стабілізаційні відключення електрики, запроваджені по всій країні після масованої ракетно-дронової атаки росіян 25 грудня, коли знову постраждали енергооб’єкти, триватимуть і завтра, 27 грудня 2024 року. Якими будуть графіки, дізнавалася «Одеське життя».
За інформацією компанії «Укренерго», 27 грудня погодинні графіки будуть такі:
- Черги 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2 — світло буде весь день,
- Черги 2.1, 4.2, 5.1 — одне вимкнення на 3-3.5 години.
Водночас у компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
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