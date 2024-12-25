Війна, день 1036: на різдвяні свята ворог обстрілює житлові будинки та енергетику України

Різдвяний ранок в Україні почався з масованого ракетного обстрілу

У середу вранці, 25 грудня, росіяни масовано атакують Україну ракетами і дронамі, зокрема були пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і пуски крилатих ракет із Чорного моря. «Укренерго» ввело екстрені графіки знеструмлень по всій країні.

Як зазначає телеграканал «Миколаївський Ванек», цей обстріл «унікальний»: по-перше, ракети давно не заходили через район Покровська, по-друге, працювали не тільки по світлу, а й по воді, теплу і газу. Зі світлом будуть проблеми, парафії з енергетики є, в деяких місцях суттєві…»

За даними моніторингових каналів, атака різними типами БпЛА триває безперервно вже понад 18 годин – з 14:00 24 грудня.

У Святвечір ворог вдарив по житловому будинку в Кривому Розі

24 грудня росіяни влучили ракетою в 4-поверховий багатоквартирний будинок – частина будівлі повністю зруйнована з першого по четвертий поверх.

Унаслідок російського удару відомо про 17 постраждалих. Серед них – 16-річна дівчинка. Десятьох із них госпіталізували. Четверо – у важкому стані. Одна людина загинула.

Про ситуацію на найбільш «гарячих» напрямках фронту

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 266 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Луча, Лисівки, Нової Праці, Даченського, Шевченка, Вовчого та Нововасилівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 34 штурми наших позицій у районах Успенівки, Бурштинового, Костянтинопільського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого.

Складна ситуація склалася в Торецьку Донецької області, де бої точаться фактично за кожну хату. Про це 24 грудня в ефірі телемарафону заявила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

«У Торецьку зараз найскладніша ситуація, тому що буквально від початку цієї доби ворог провів 11 штурмів і деякі з них ще тривають. Тут дійсно дуже напружена ситуація. Бої точаться за кожен будинок. І потрібно розуміти, що десь вони можуть просунутися на один будинок – і буквально на наступний день ми цей будинок уже відбиваємо», – розповіла представниця ОТУ.

Втрати ворога: мінус ще 1600 окупантів

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один пункт управління БпЛА, склад із боєприпасами, п’ять районів зосередження особового складу, засіб РЕБ та дві артилерійські системи противника.

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