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Графики отключения света в Одессе на 27 декабря

Графики отключения света в Одессе на 27 декабря

Стабилизационные отключения электричества, введенные по всей стране после массированной ракетно-дроновой атаки россиян 25 декабря, когда снова пострадали энергообъекты, будут продолжаться и завтра, 27 декабря 2024 года. Какими будут графики, узнавала «Одесская жизнь».

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По информации компании «Укрэнерго», 27 декабря почасовые графики будут такие:

  • Очереди 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2 — свет будет весь день,
  • Очереди 2.1, 4.2, 5.1 — одно отключение на 3-3.5 часа.

В то же время в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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