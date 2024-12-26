Графики отключения света в Одессе на 27 декабря

Стабилизационные отключения электричества, введенные по всей стране после массированной ракетно-дроновой атаки россиян 25 декабря, когда снова пострадали энергообъекты, будут продолжаться и завтра, 27 декабря 2024 года. Какими будут графики, узнавала «Одесская жизнь».
По информации компании «Укрэнерго», 27 декабря почасовые графики будут такие:
- Очереди 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2 — свет будет весь день,
- Очереди 2.1, 4.2, 5.1 — одно отключение на 3-3.5 часа.
В то же время в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Читайте также: Война, день 1036: на рождественские праздники враг обстреливает жилые дома и энергетику Украины