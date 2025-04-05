За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, у суботу, 5 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Слід пам’ятати, що прогнози можуть коригуватися, адже дані оновлюються кожні три години.

Магнітна буря виникає через спалахи на Сонці, під час яких виділяється велика кількість енергії. Заряджені частинки (протони та електрони) прямують до Землі, де при взаємодії з магнітосферою утворюють бурі. Потужність магнітних бур визначається К-індексом: показник від 1 до 4 означає слабку активність, а індекс від 5 і вище свідчить про сильну буру.

Під час магнітних бур високого рівня можливі збої в роботі супутників, стільникового зв’язку та радіочастот. Також великих широтах можуть спостерігатися полярні сяйва.

Зміни атмосферного тиску під час магнітних бур можуть викликати головний біль, втому та дратівливість. Спеціальних ліків проти бур немає, але звичні засоби можуть допомогти зменшити симптоми.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур