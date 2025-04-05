По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в субботу, 5 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.
Следует помнить, что прогнозы могут корректироваться, ведь данные обновляются каждые три часа.
Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, во время которых выделяется большое количество энергии. Заряженные частицы (протоны и электроны) устремляются к Земле, где при взаимодействии с магнитосферой образуют бури. Мощность магнитных бурь определяется К-индексом: показатель от 1 до 4 означает слабую активность, а индекс от 5 и выше свидетельствует о сильной буре.
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Во время магнитных бурь высокого уровня возможны сбои в работе спутников, сотовой связи и радиочастот. Также на больших широтах могут наблюдаться полярные сияния.
Изменения атмосферного давления во время магнитных бурь могут вызвать головную боль, усталость и раздражительность. Специальных лекарств против бур нет, но привычные средства могут помочь уменьшить симптомы.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
- Соблюдайте режим дня и полноценно высыпайтесь.
- Употребляйте здоровую пищу, избегайте острого, соленого, жирного и алкоголя.
- Пейте больше воды и травяные чаи.
- Прогулки на свежем воздухе помогут улучшить состояние, но избегайте палящего солнца.
- Легкие физические упражнения придадут бодрости.
- Избегайте стрессов и конфликтов.
- Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь при себе необходимые лекарства.