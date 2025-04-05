По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в субботу, 5 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.

Следует помнить, что прогнозы могут корректироваться, ведь данные обновляются каждые три часа.

Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, во время которых выделяется большое количество энергии. Заряженные частицы (протоны и электроны) устремляются к Земле, где при взаимодействии с магнитосферой образуют бури. Мощность магнитных бурь определяется К-индексом: показатель от 1 до 4 означает слабую активность, а индекс от 5 и выше свидетельствует о сильной буре.

Во время магнитных бурь высокого уровня возможны сбои в работе спутников, сотовой связи и радиочастот. Также на больших широтах могут наблюдаться полярные сияния.

Изменения атмосферного давления во время магнитных бурь могут вызвать головную боль, усталость и раздражительность. Специальных лекарств против бур нет, но привычные средства могут помочь уменьшить симптомы.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь