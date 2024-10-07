Годовщина нападения ХАМАС на Израиль: перерастет ли конфликт в полномасштабную войну

Утром 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. За первые 20 минут по Израилю было выпущено 5000 ракет. Боевики десантировались на территорию Израиля на парапланах и пикапах. Бои шли почти двое суток, помимо сотен убитых, палестинцы взяли в заложники 253 человека и увезли в сектор Газа.

Уже 7 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху определил произошедшее словом «война». По Газе были нанесены первые мощные удары артиллерией и с воздуха, которые привели к многочисленным разрушениям и жертвам среди мирного населения. Армия Израиля заявила, что населению города Газы необходимо покинуть свои дома и уходить на юг анклава.

27 октября Израиль начал полномасштабную наземную операцию в Газе. Она стала крупнейшим военным конфликтом на Ближнем Востоке за последние 50 лет и привела к самым масштабным жертвам среди палестинцев за все время арабо-израильских cтолкновений с конца 1940-х годов.

С первых дней военной операции Израиля в ответ на нападения 7 октября вопрос о том, кто и как считает жертв среди мирного населения сектора Газы, стал предметом спора сочувствующих Израилю и его критиков. К началу зимы с критикой методов Израиля в этой войне начали выступать даже власти Соединенных Штатов, до того в основном поддерживавшие Биньямина Нетанияху. Президент Джо Байден заявил, что израильские военные используют «неизбирательную бомбардировку» в городах сектора Газа и призвал Израиль защитить мирных жителей от последствий военной операции.

К середине лета интенсивность израильских операций в секторе Газа начала снижаться. Но критики израильских властей подчеркивали, что как минимум одна из заявленных при вторжении в Газу целей — освобождение заложников — так и не достигута. В последний день августа в тоннеле под городом Рафах на юге сектора Газа были обнаружены тела шести израильтян, взятых в плен 7 октября 2023-го года.

Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль не успокоится, пока виновные в гибели его сограждан не будут найдены, и сказал, что власти работают над соглашением, которое позволит освободить остающихся в плену.

К сентябрю основное напряжение переместилось на северную границу Израиля — с Ливаном. Израильтяне предполагали, что угроза, даже большая, чем та, что представлял ХАМАС, будет исходить от движения «Хезболла», которое по сути подчинило себе систему безопасности Ливана.

17 сентября по всему Ливану начали взрываться пейджеры, которыми массово пользовались бойцы «Хезболлы», сотни их владельцев получили ранения, несколько человек погибли. На следующий день у «Хезболлы» начали взрываться портативные рации.

А утром 30 сентября ударами мощных бомб в ливанской столице был уничтожен бункер, где проводил совещание лидер «Хезболлы» Хассан Насралла, руководивший этой организацией с 1992 года. Позже стало известно о его гибели.

1 октября Иран совершил попытку массированного ракетного удара по Израилю. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что этот ракетный удар нанесен в ответ на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также на смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате взрыва в Тегеране, в чем Иран тоже обвиняет Израиль.

По предварительным подсчетам израильских военных, иранцы запустили 180 ракет.

И Израиль, и его ближайший союзник США обещают наказать Иран за обстрел Израиля. «Иран заплатит высокую цену», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает возможный ответный удар Израиля по иранским ядерным объектам, и сказал, что США «будут обсуждать с израильтянами, что они собираются делать». Байден также сказал, что консультировался с лидерами других стран G7, и все они согласны с тем, что Израиль «имеет право ответить, но должен отвечать пропорционально».

«Очевидно, что это была беспрецедентная эскалация со стороны Ирана, — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. — Израиль имеет право ответить на нее. Мы обсуждаем, каким будет этот ответ».

В мире считают, что Ближний Восток снова стоит на пороге разрушительной войны между двумя главными соперниками, противостоявшими друг другу на протяжении большей части последних 45 лет. Сейчас — один из самых опасных моментов для всего региона.

Канцлер ГерманииОлаф Шольц заявил, что Иран рискует «поджечь весь регион» и существует риск того, что конфликт может обострить «и без того напряженную» ситуацию на Ближнем Востоке.

«Иран рискует поджечь весь регион — это нужно предотвратить любой ценой», — сказал Шольц.

Отметим, 24 апреля 2024 года резидент США Джо Байден подписал пакет внешней помощи на общую сумму 95 миллиардов долларов, включая 61 миллиард долларов военной помощи Украине и 26 миллиардов долларов военной помощи Израилю.