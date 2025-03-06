Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, за последние две недели враг совершил четыре целенаправленные атаки на энергообъекты Одессы. Разрушения очень значительные и требуют длительного времени на восстановление.

“Везде, где была техническая возможность вернуть свет, – энергетики это сделали в течение первых суток. Полностью вернуть свет в Приморском районе планируем до конца дня 8 марта, если не будет новых обстрелов”, – сообщили в ДТЭК.

Ремонтные работы электросетей в район Аркадии и Черноморке предположительно продлятся до 20:00 8 марта.

В районе Таирова свет подается по графикам, которые обновляются ежедневно.

Вечером 5 марта под ударом вражеских дронов была гражданская и энергетическая инфраструктура Пивденного. Город и прилегающие населенные пункты остались без света, тепла и воды.

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