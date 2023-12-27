Новости Одессы и Одесской области

Два района Одессы 27 декабря остались без воды

Два района Одессы 27 декабря остались без воды

Вчера, 26 декабря, во время проведения земляных работ по прокладке электросетей одной из частных строительно-монтажных компаний был поврежден основной и резервный кабели электроснабжения объекта филиала «Инфоксводоканал», который питает водой Киевский и Хаджибейский районы города.

Как сообщают в компании, бригады энергетиков работали всю ночь, но оказалось, что повреждения электросетей водоканала, нанесенные буровой машиной, более масштабны.

Работы по восстановлению кабельной линии продолжаются и сейчас. Надеемся, что к обеду удастся их завершить и возобновить водоснабжение, —

«Инфоксводоканал».

Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства и обстоятельства, возникшие не по вине нашей компании.

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