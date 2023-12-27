Два района Одессы 27 декабря остались без воды

Как сообщают в компании, бригады энергетиков работали всю ночь, но оказалось, что повреждения электросетей водоканала, нанесенные буровой машиной, более масштабны.

Работы по восстановлению кабельной линии продолжаются и сейчас. Надеемся, что к обеду удастся их завершить и возобновить водоснабжение, —

«Инфоксводоканал».

Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства и обстоятельства, возникшие не по вине нашей компании.

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