Два района Одессы 27 декабря остались без воды

Вчера, 26 декабря, во время проведения земляных работ по прокладке электросетей одной из частных строительно-монтажных компаний был поврежден основной и резервный кабели электроснабжения объекта филиала «Инфоксводоканал», который питает водой Киевский и Хаджибейский районы города.
Как сообщают в компании, бригады энергетиков работали всю ночь, но оказалось, что повреждения электросетей водоканала, нанесенные буровой машиной, более масштабны.
Работы по восстановлению кабельной линии продолжаются и сейчас. Надеемся, что к обеду удастся их завершить и возобновить водоснабжение, —
«Инфоксводоканал».
Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства и обстоятельства, возникшие не по вине нашей компании.
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