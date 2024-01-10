На Одещині чоловік на ґрунті ревнощів побив молотком і взяв у заручники жінок та дитину

У поліції Одеської області розповіли подробиці події.

Як повідомляло “Одеське життя”, 30 серпня 2023-го року в Чорноморську поліцейські провели спецоперацію зі звільнення заручників, а зловмисника затримали.

Як розповіли в поліції, мешканець Гродно побив колишню громадянську дружину та її матір та разом із спільною маленькою дочкою закрив у квартирі, погрожуючи фізичною розправою. Крики про допомогу почули на вулиці та викликали поліцію.

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Виявилося, що чоловік на ґрунті ревнощів до своєї колишньої співмешканки вирішив з’ясувати з нею стосунки. Зловмисник узяв молоток і пішов у квартиру її батьків, бо знав, що він із дитиною проживає у них. Дочекався, поки жінка виходитиме на вулицю і відчинить двері, і в слушний момент увійшов до будинку і кілька разів ударив молотком і кулаками її та її матір. Зачинив вхідні двері на ключ, а постраждалих заштовхав у кухню.

Після довгих переговорів з поліцейськими правопорушник відпустив спочатку жінку похилого віку, а потім уже й колишню співмешканку з дитиною. Дитина фізично не постраждала.

У молодшої жінки лікарі діагностували тілесні ушкодження у вигляді забиття голови, губи, крововиливів, синців на обличчі, кисті та плечі. Її мати отримала відкритий перелом кісток носа, різану рану передпліччя, забиття м’яких тканин обличчя та грудної клітки.

За висновками судово-медичної експертизи, заподіяні жінкам тілесні ушкодження належать до категорії легень.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до суду.

“Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому, – позбавлення волі до п’яти років”, – повідомив начальник територіального підрозділу поліції Андрій Коротченко.