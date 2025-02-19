Як повідомили в ДТЕК Одеські електромережі, на ранок 19 лютого енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч сімей. Будинки перезаживили з резервних ліній там, де це було можливо.

Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, почнуть ліквідовувати наслідки атаки.

«Пріоритет – відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, зокрема теплових об’єктів. Ремонтні роботи триватимуть цілодобово, доки в кожну оселю одеситів і жителів області не повернеться світло», – кажуть енергетики.

Удар по Одесі прокоментував президент Володимир Зеленський:

«Зараз в Одесі тривають рятувальні роботи після чергового російського удару по енергетичній інфраструктурі. Саме по цивільних енергетичних об’єктах, проти яких російська армія вже майже три роки не шкодує ні ракет, ні ударних дронів.

Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони начебто не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі…

Маємо пам’ятати, що Росією керують патологічні брехуни, і їм не можна довіряти – на них треба тиснути заради миру”.