Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, на утро 19 февраля энергетики восстановили электроснабжение для почти 15 тысяч семей. Дома перезапитали из резервных линий там, где это было возможно.

Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки.

“Приоритет — восстановление электроснабжения для критической инфраструктуры, в том числе тепловых объектов. Ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно, пока в каждый дом одесситов и жителей области не вернется свет”, — говорят энергетики.

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Удар по Одессе прокомментировал президент Владимир Зеленский:

“Сейчас в Одессе продолжаются спасательные работы после очередного российского удара по энергетической инфраструктуре. Именно по гражданским энергетическим объектам, против которых российская армия уже почти три года не жалеет ни ракет, ни ударных дронов.

Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят удары по энергетике. Почти в то же время — такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов по Цельсию было ночью…

Мы должны помнить, что Россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять — на них надо давить ради мира».