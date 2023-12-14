Домівки одеситів до вечора 14 грудня залишились без світла: адреси

Сьогодні, 14 грудня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводять планові роботи. Частина вулиць міста до вечора залишатиметься без електропостачання.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- Педагогічна, 11,11а,13, 15, 15а, 17,19,
- пров. Педагогічний, 3а,
- пров. Гвоздичний, 4,
- Транспортна, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г, 7ж, 8.
Південний РЕМ
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Роботи триватимуть до 17.00:
- Палубна,
- Ахматової,
- Костанді,
- Ялинкова,
- пров. 2-й Український,
- пров. 3-й Український,
- пров. Новоукраїнський.
Роботи триватимуть до 19.00:
- Авдєєва-Чорноморського,
- Геллера Юхима,
- Недєліна,
- Толбухіна,
- Чубаївська,
- Кришталева,
- Фонтанська дорога,
- пров. Літній.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18.00:
- Хуторська,15-43,45А-71,
- Ак. Панкратової, 1-31А,
- Кругова,10Б-58,
- Хавкіна, 1-31,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова,1-31,
- 4-й пров. Деревообробний, 1-117,
- пров.5-й Деревообробний, 3А-141, 2А-80,143,147,
- Хімічна, 200-216.