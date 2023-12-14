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Домівки одеситів до вечора 14 грудня залишились без світла: адреси

Домівки одеситів до вечора 14 грудня залишились без світла: адреси

Сьогодні, 14 грудня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводять планові роботи. Частина вулиць міста до вечора залишатиметься без електропостачання.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • Педагогічна, 11,11а,13, 15, 15а, 17,19,
  • пров. Педагогічний, 3а,
  • пров. Гвоздичний, 4,
  • Транспортна, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г, 7ж, 8.

Південний РЕМ

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Роботи триватимуть до 17.00:

  • Палубна,
  • Ахматової,
  • Костанді,
  • Ялинкова,
  • пров. 2-й Український,
  • пров. 3-й Український,
  • пров. Новоукраїнський.

Роботи триватимуть до 19.00:

  • Авдєєва-Чорноморського,
  • Геллера Юхима,
  • Недєліна,
  • Толбухіна,
  • Чубаївська,
  • Кришталева,
  • Фонтанська дорога,
  • пров. Літній.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18.00:

  • Хуторська,15-43,45А-71,
  • Ак. Панкратової, 1-31А,
  • Кругова,10Б-58,
  • Хавкіна, 1-31,
  • Геологічна,  9, 9а, 23а,
  • Степова,1-31,
  • 4-й пров. Деревообробний, 1-117,
  • пров.5-й Деревообробний, 3А-141, 2А-80,143,147,
  • Хімічна, 200-216.
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