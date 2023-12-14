Дома одесситов к вечеру 14 декабря остались без света: адреса

Сегодня, 14 декабря, ДТЭК «Одесские электросети» проводят плановые работы. Часть улиц города до вечера будет без электроснабжения.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Педагогическая, 11,11а,13, 15, 15а, 17,19,
- пер. Педагогический, 3а
- пер. Гвоздичный, 4,
- Транспортная, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г, 7ж, 8.
Южный РЭС
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Работы продлятся до 17.00:
- Палубно,
- Ахматовой,
- Костанди,
- Елочная,
- пер. 2-й Украинский,
- пер. 3-й Украинский,
- пер. Новоукраинский.
Работы продлятся до 19.00:
- Авдеева-Черноморского,
- Геллера Ефима,
- Неделина,
- Толбухина,
- Чубаевская,
- Хрустальная,
- Фонтанская дорога,
- пер. Летний.
Северный РЭС
Работы продлятся до 18.00:
- Хуторская,15-43,45А-71,
- Ак. Панкратовой, 1-31А
- Круговая,10Б-58,
- Хавкина, 1-31,
- Геологическая, 9, 9а, 23а,
- Степовая,1-31,
- 4-й пер. Деревообрабатывающий, 1-117,
- пер.5-й Деревообрабатывающий, 3А-141, 2А-80,143,147,
- Химическая, 200-216.