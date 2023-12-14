Новости Одессы и Одесской области

Дома одесситов к вечеру 14 декабря остались без света: адреса

Дома одесситов к вечеру 14 декабря остались без света: адреса

Сегодня, 14 декабря, ДТЭК «Одесские электросети» проводят плановые работы. Часть улиц города до вечера будет без электроснабжения.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Педагогическая, 11,11а,13, 15, 15а, 17,19,
  • пер. Педагогический, 3а
  • пер. Гвоздичный, 4,
  • Транспортная, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г, 7ж, 8.

Южный РЭС

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Работы продлятся до 17.00:

  • Палубно,
  • Ахматовой,
  • Костанди,
  • Елочная,
  • пер. 2-й Украинский,
  • пер. 3-й Украинский,
  • пер. Новоукраинский.

Работы продлятся до 19.00:

  • Авдеева-Черноморского,
  • Геллера Ефима,
  • Неделина,
  • Толбухина,
  • Чубаевская,
  • Хрустальная,
  • Фонтанская дорога,
  • пер. Летний.

Северный РЭС

Работы продлятся до 18.00:

  • Хуторская,15-43,45А-71,
  • Ак. Панкратовой, 1-31А
  • Круговая,10Б-58,
  • Хавкина, 1-31,
  • Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • Степовая,1-31,
  • 4-й пер. Деревообрабатывающий, 1-117,
  • пер.5-й Деревообрабатывающий, 3А-141, 2А-80,143,147,
  • Химическая, 200-216.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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