Дома одесситов к вечеру 14 декабря остались без света: адреса

С интернетом и теплом: Одесса и область готовы к блэкаутам Прошлогодние блэкауты одесситы смогли пережить во многом благодаря «Пунктам незламності», где можно было зарядить гаджеты, поработать и согреться. Наступившая зима, согласно прогнозам экспертов, комфортней не будет. Готовы ли «Пункти незламності» принять и поддержать всех нуждающихся в случае длительных отключений света, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ