До Одеси з Миколаєва приїхав молодий верблюд: ціль подорожі (фото)

Як повідомили на facebook-сторінці Миколаївського зоопарку, Заурбека привезли до Одеси 17 жовтня. Молодого двогорбого верблюда у віці трьох років було передано на перетримку з метою розмноження.

“У Біопарку нашого Заурбека вже чекає “наречена” на ім’я Кузя”, – повідомили у миколаївському звіринці.

Зоопарки за сучасних умов – це окремі ізольовані організації. Цілком виконувати свої функції зоопарки можуть лише у тісній взаємній співпраці.

“Співробітничають між собою зоопарки Європи, зоопарки світу. Більшість зоопарків України також об’єднані в Асоціацію зоопарків України (АЗУ) Association of Zoos of Ukraine – AZU. Асоціація Зоопарків України займається перерозподілом коштів, що надійшли як допомогу. І, звісно, зоопарки співпрацюють з метою обміну тваринами”, – написали на сторінці Миколаївського зоопарку.

Нещодавно до цього співтовариства приєднався і одеський Біопарк.

Нагадаємо, у вересні найбільша мешканка Одеського зоопарку слониха Венді відзначила свій 44-й день народження. А до свого 101 дня народження зоопарк відкрив новий незвичайний арт-об’єкт.

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