Новини Одеси та Одеської області

До Одеси не долетіли два ворожі безпілотники-розвідники

До Одеси не долетіли два ворожі безпілотники-розвідники

Сьогодні вдень, 20 березня 2024 року, на підльоті з моря до Одеської області, силами протиповітряної оборони знищено два російські безпілотникі.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

«Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА «Supercam». Разом до Перемоги!», – наголошується у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні одесити чули кілька вибухів. При цьому місцеві Тееграм-канали запевнили, що це наші захисники збивають безпілотників росіян.

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