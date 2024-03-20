До Одеси не долетіли два ворожі безпілотники-розвідники

Розпочалася 756-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. На фронті значних змін не відбулося – ворог, як і раніше, намагається йти в наступ на кількох напрямках, але отримує відсіч. У рф заявляють про нічну атаку дронів на Бєлгородську і Саратовську області.

Майже 200 навчальних закладів Одеси мають укриття. Решта ж використовують укриття, розташоване в іншій будівлі, іноді на відстані більш ніж 200-400 метрів. А «загроза балістики» під час повітряних тривог в останні кілька днів почастішала… У зв’язку з цим у мерії прийнято рішення: заклади, які не мають ні власного, ні поруч діючого укриття – а це дві школи та кілька десятків садків – до весняних канікул працюватимуть виключно дистанційно.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ