Новости Одессы и Одесской области

До Одессы не долетели два вражеских беспилотника-разведчика

До Одессы не долетели два вражеских беспилотника-разведчика

Сегодня днем, 20 марта 2024 года, на подлете с моря к Одесской области, силами противовоздушной обороны уничтожены два российских беспилотника.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

«Воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожено 2 российских разведывательных БпЛА «Supercam». Вместе к Победе!», – отмечается в сообщении.

Отметим, что сегодня одесситы слышали несколько взрывов. При этом местные Телеграм-каналы заверили, что это наши защитники сбивают беспилотники россиян.

Читайте также: Война, день 756-й: взрывы и эвакуация в россии

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua