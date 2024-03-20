До Одессы не долетели два вражеских беспилотника-разведчика

Сегодня днем, 20 марта 2024 года, на подлете с моря к Одесской области, силами противовоздушной обороны уничтожены два российских беспилотника.
Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.
«Воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожено 2 российских разведывательных БпЛА «Supercam». Вместе к Победе!», – отмечается в сообщении.
Отметим, что сегодня одесситы слышали несколько взрывов. При этом местные Телеграм-каналы заверили, что это наши защитники сбивают беспилотники россиян.
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