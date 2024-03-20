Війна, день 756-й: вибухи та евакуація в росії

Атаки на російські міста

Уночі 20 березня місто Енгельс у Саратовській області атакували безпілотники. Місцеві жителі чули щонайменше чотири вибухи. Російські воєнкори пишуть, що БПЛА намагалися атакувати аеродром стратегічної авіації “Енгельс”.

Енгельс розташований на відстані близько 600 км від кордону з Україною. Біля міста розташована авіабаза Повітряно-космічних сил рф, що є основною базою бомбардувальників і єдине в росії місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160.

Саме з цього аеродрому відбувається зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, що атакують Україну.

У низці населених пунктів Бєлгородської області встановлюють блокпости, в’їзд на прикордонні території обмежують.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков напередодні повідомив, що з 20 березня в семи населених пунктах обмежать в’їзд. Йдеться про населені пункти Козинка, Глотове, Гора-Поділ, Безіменне, Новобудівка-перша і Новобудівка-друга, а також місто Грайворон.

На тлі триваючих обстрілів Бєлгородської області влада регіону ухвалила рішення вивезти з нього в інші частини росії близько 9 тисяч дітей.

“Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо. Зараз плануємо вивезення приблизно 9 тис. дітей із Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району. 22 березня – 1,2 тис. дітей їдуть у Пензу, Тамбов і Калугу. Далі Ставропольський край. Система вибудувана”, – повідомив губернатор Гладков.

Про ситуацію в Україні на ранок 20 березня

Уночі рф вдарила по Синельниківському району Дніпропетровської області. Від ворожої атаки попередньо постраждали п’ятеро людей. Серед них ціла родина, будинок якої розбили окупанти.

Минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ противника.

Втрати ворога на ранок 20 березня

ЗСУ за добу ліквідували ще 700 окупантів.

Втрати техніки: