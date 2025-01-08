До будинків мешканців центру Одеси почали повертати тепло

Про це повідомили сьогодні увечері, 8 січня, у прес-службі одеської мерії.

«Наразі триває процес підключення абонентів до теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці низка будинків у центральній частині Одеси залишилися без теплопостачання через ремонтні роботи на теплотрасі. Тоді КП ТГО повідомляло, що тепла може не бути протягом доби.

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