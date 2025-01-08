Новини Одеси та Одеської області

До будинків мешканців центру Одеси почали повертати тепло

До будинків мешканців центру Одеси почали повертати тепло

Фахівці одеського комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси” (КП “ТГО”) достроково завершили роботи на теплотрасі в центральній частині міста.

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Про це повідомили сьогодні увечері, 8 січня, у прес-службі одеської мерії.

«Наразі триває процес підключення абонентів до теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці низка будинків у центральній частині Одеси залишилися без теплопостачання через ремонтні роботи на теплотрасі. Тоді КП ТГО повідомляло, що тепла може не бути протягом доби.

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