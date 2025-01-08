До будинків мешканців центру Одеси почали повертати тепло

Фахівці одеського комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси” (КП “ТГО”) достроково завершили роботи на теплотрасі в центральній частині міста.
Про це повідомили сьогодні увечері, 8 січня, у прес-службі одеської мерії.
«Наразі триває процес підключення абонентів до теплопостачання», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці низка будинків у центральній частині Одеси залишилися без теплопостачання через ремонтні роботи на теплотрасі. Тоді КП ТГО повідомляло, що тепла може не бути протягом доби.
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