Новини Одеси та Одеської області

Частина Одеси на добу залишиться без опалення – адреси

Частина Одеси на добу залишиться без опалення – адреси

У зв’язку з ремонтними роботами на теплотрасі з 9.00 8 січня до 9.00 9 січня буде припинено теплопостачання в низці будинків у центральній частині Одеси.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомляє КП «Теплопостачання міста Одеси».

Теплопостачання буде припинено за такими адресами:

  • вул. Єврейська, 9; 9а; 10; 11; 12; 13; 14; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 36; 38; 40; 42; 42а; 43б; 43/45; 50; 54; 55.
  • вул. Європейська, 30; 34/36; 31/33; 35; 37; 48; 48а; 49; 51; 54; 54/56; 55; 58; 69; 84/86; 63; 64; 67.
  • вул. Італійська, 25; 26; 27/29; 31; 33; 35
  • вул. Святослава Караванського, 13; 15; 17; 24; 27; 30; 32; 39; 40; 42; 47.
  • вул. Вадима Корженка, 8.
  • пров. Нечипуренко, 5; 9; 11; 13; 14; 15.
  • пров. Онілової, 4.
    пров. Покровський, 3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16.
  • вул. Польська, 20; 20а.
  • вул. Преображенська, 44; 50; 52; 49/51; 57; 59/61; 60; 60/62; 62;т64; 75.
  • вул. Рішельєвська, 18/22; 19; 21; 27; 29; 44/46; 48; 32.
  • вул. Ніни Строкатої, 23; 25; 27; 37; 41.
  • вул. Троїцька, 22; 24; 28; 30; 35; 37; 38; 39; 43А; 45; 47; 49/51; 52; 54; 56; 60.
  • проспект Українських Героїв, 4; 6; 11; 18; 34.
  • вул. Успенська, 56; 58; 60; 81; 83/85; 91.

Читайте також: В Одесі змінюють старі теплотраси: чи будуть прориви цієї зими

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk