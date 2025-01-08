Частина Одеси на добу залишиться без опалення – адреси

У зв’язку з ремонтними роботами на теплотрасі з 9.00 8 січня до 9.00 9 січня буде припинено теплопостачання в низці будинків у центральній частині Одеси.
Про це повідомляє КП «Теплопостачання міста Одеси».
Теплопостачання буде припинено за такими адресами:
- вул. Єврейська, 9; 9а; 10; 11; 12; 13; 14; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 36; 38; 40; 42; 42а; 43б; 43/45; 50; 54; 55.
- вул. Європейська, 30; 34/36; 31/33; 35; 37; 48; 48а; 49; 51; 54; 54/56; 55; 58; 69; 84/86; 63; 64; 67.
- вул. Італійська, 25; 26; 27/29; 31; 33; 35
- вул. Святослава Караванського, 13; 15; 17; 24; 27; 30; 32; 39; 40; 42; 47.
- вул. Вадима Корженка, 8.
- пров. Нечипуренко, 5; 9; 11; 13; 14; 15.
- пров. Онілової, 4.
пров. Покровський, 3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16.
- вул. Польська, 20; 20а.
- вул. Преображенська, 44; 50; 52; 49/51; 57; 59/61; 60; 60/62; 62;т64; 75.
- вул. Рішельєвська, 18/22; 19; 21; 27; 29; 44/46; 48; 32.
- вул. Ніни Строкатої, 23; 25; 27; 37; 41.
- вул. Троїцька, 22; 24; 28; 30; 35; 37; 38; 39; 43А; 45; 47; 49/51; 52; 54; 56; 60.
- проспект Українських Героїв, 4; 6; 11; 18; 34.
- вул. Успенська, 56; 58; 60; 81; 83/85; 91.
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