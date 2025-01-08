В дома жителей центра Одессы начали возвращать тепло

Специалисты одесского коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (КП «ТГО») досрочно завершили работы на теплотрассе в центральной части города.
Об этом сообщили сегодня вечером, 8 января, в пресс-службе одесской мэрии.
«В настоящее время идет процесс подключения абонентов к теплоснабжению», – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром ряд домов в центральной части Одессы остались без теплоснабжения из-за ремонтных работ на теплотрассе. Тогда КП ТГО сообщала, что тепла может не быть в течение суток.
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