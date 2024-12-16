Дід Мороз роздавав повістки: в Одесі спростували фейк

У соціальних мережах з’явилася інформація про те, що працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Одесі нібито вручали повістки у костюмах Діда Мороза. Цей фейк активно розповсюджували одеські Telegram-канали.

Як пояснюють у Центрі протидії дезінформації, відео, що стало основою для цих тверджень, не має жодного стосунку до роботи ТЦК та СП. На записі видно волонтерів, які організували привітання для дітей з Одеси до новорічних свят, а також займалися збором подарунків для малечі з Херсонщини.

Фейк, за словами експертів, був створений з метою дискредитації діяльності Територіального центру комплектування. Центр протидії дезінформації нагадує про необхідність перевіряти інформацію перед її поширенням.

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