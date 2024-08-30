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Одеситам надходять повістки електронною поштою: що кажуть у ТЦК

Одеситам надходять повістки електронною поштою: що кажуть у ТЦК

В Одеській області зафіксували випадки розсилки електронних листів, які нібито надходять від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Один з місцевих медіа-ресурсів отримав таке мобілізаційне повідомлення на свою офіційну електронну скриньку.

Як зазначила журналістка Ольга Сіра, у документі згадуються «військові комісаріати», які вже кілька років як були ліквідовані, і немає жодної актуальної інформації про місце явки.

повістка поштою

Одеський обласний ТЦК та СП спростували будь-яку причетність до цих повідомлень. Відомство припустило, що фальшиві листи можуть бути частиною інформаційної кампанії російських спецслужб.

Зокрема, відзначено, що повідомлення містять русизми і застарілу термінологію, яка не відповідає сучасному законодавству України. Згідно з інформацією, наданою ТЦК, з 2022 року система військових комісаріатів в Україні була замінена на ТЦК та СП відповідно до Закону України № 1357-IX від 30 березня 2021 року.

Як не стати жертвою шахраїв

Офіційні повідомлення з мобілізацією надходять через державний домен системи зв’язку Міністерства оборони України – «post.mil.gov.ua». Фальшиві — з адреси «[email protected]».

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