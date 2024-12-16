Десятки будинків в Одесі залишаться без опалення: список адрес

У вівторок, 17 грудня жителям десятків будинків в Одесі на добу відключать опалення через проведення ремонтних робіт. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Теплопостачання міста Одеси».
Список адрес:
- провулок Бісквітний, 2
- провулок Садовий, 6а;
- провулок Середньофонтанський, 16/28, 17/13, 4;
- проспект Лесі Українки, 12, 16 (корпус 1-4), 14;
- вул. Артилерійська, 3а, 1/1, 1а;
- вул. Донорська (Сліпневий провулок), 4, 6;
- вул. Канатна, 132;
- вул. Середньофонтанська, 47/51, 26/28, 26, 28, 43, 45, 53/55, 30, 30а, 32а, 12а, 63, 57, 34, 34/1, 36в, 34а, 40, 32 30;
- вул. Транспортна, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 7ж, 8, 9, 10, 11, 8а, 12;
- вул. Фонтанська дорога, 2, 4а;
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