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Десятки будинків в Одесі залишаться без опалення: список адрес

Десятки будинків в Одесі залишаться без опалення: список адрес

У вівторок, 17 грудня жителям десятків будинків в Одесі на добу відключать опалення через проведення ремонтних робіт. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Теплопостачання міста Одеси».

Список адрес:

  • провулок Бісквітний, 2
  • провулок Садовий, 6а;
  • провулок Середньофонтанський, 16/28, 17/13, 4;
  • проспект Лесі Українки, 12, 16 (корпус 1-4), 14;
  • вул. Артилерійська, 3а, 1/1, 1а;
  • вул. Донорська (Сліпневий провулок), 4, 6;
  • вул. Канатна, 132;
  • вул. Середньофонтанська, 47/51, 26/28, 26, 28, 43, 45, 53/55, 30, 30а, 32а, 12а, 63, 57, 34, 34/1, 36в, 34а, 40, 32 30;
  • вул. Транспортна, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 7ж, 8, 9, 10, 11, 8а, 12;
  • вул. Фонтанська дорога, 2, 4а;

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