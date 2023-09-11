Відміна держрегулювання тарифів на поштову доставку газет поставить друковані видання на межу знищення

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з АТ “Укрпошта” намагаються зняти чинне урядове регулювання тарифів на прийом та доставку вітчизняних періодичних видань за підпискою. У НСЖУ закликають не відмовлятися від держрегулювання.

Скасування чинного регулювання тарифів передбачено відповідним проектом наказу Міністерства, оприлюдненим 1 вересня. Редакції українських газет уже отримують повідомлення від регіональних дирекцій «Укрпошти» про ймовірне суттєве зростання поштових тарифів на підписку 2024 року.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

У НСЖУ наголошують, що доступна вартість друкованих ЗМІ є особливо важливою в умовах війни. Журналісти також закликають уряд відреагувати на критичну ситуацію, спричинену масовим звільненням листоноші у другому півріччі цього року.

На гарячу лінію Спілки журналістів з серпня надійшло майже 800 скарг від громадян, представників місцевої влади, листоноші та видавців на масштабне закриття поштових відділень, звільнення листоноші, брак преси та недоступ до поштових послуг.

“Отримали нові тарифи від Укрпошти: Доставка 17,33 грн. (З 8,50 грн.). Оформлення передплати на 1м. – 5 грн., 3 -10 грн., 6 -14 грн., 12 -22грн. Це знищення газет!!!!», – обурюється головний редактор газети «Рідний край» із Павлограда Володимир Сторчаков.

Газетники стурбовані тим, що проект Наказу лобіює виключно інтереси «Укрпошти» і, за умов його фактично монопольного становища, може спричинити зловживання з боку цього акціонерного товариства.

Збільшення вартості поштової доставки вітчизняних медіа призведе до збіднення і так небагатих людей. Воно також призведе до подальшого зниження тиражів друкованих медіа. Особливо критична ситуація з доступом до української преси на прифронтових теренах, де газети часто є єдиним джерелом масової інформації.

«Державне регулювання тарифів на прийом та доставку періодичних друкованих видань за підпискою є одним із елементів урядового контролю за діями поштового оператора та визнанням того, що вартість поштової доставки має бути доступна українцям, – зазначає голова НСЖУ Сергій Томиленко. – Практика останніх років показує, що уряд постійно підтримував пропозиції «Укрпошти» щодо тарифів, і вони постійно зростали. Але процедура цього зростання дозволяла друкованим виданням прогнозувати свою роботу та зберігати відносну фінансову стійкість. Водночас, надання «Укрпошті» можливості самостійно встановлювати тарифи поставить друковані видання, які й так на сьогодні є заручниками проблем із поштовою доставкою (викликаних, зокрема, масовим звільненням листоноші), на межу повного знищення».

Пропонований проект скасування тарифів на поштову доставку періодичного друку зараз відбувається громадське обговорення.

Національна спілка журналістів уже передала свої висновки Федерації профспілок України та пропонує не погоджувати проект Наказу, запропонувати Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури продовжити термін дії попереднього Наказу на 2024 рік та створити робочу групу з представників Міністерства, «Укрпошти», Національної спілки журналістів України, Федерації профспілок України для напрацювання проектів законодавчих актів щодо підписки та доставки друкованих медіа.

Під постом Сергія Томіленка видавці та журналісти повністю підтримують рішення НСЖУ.