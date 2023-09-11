Отмена госрегулирования тарифов на почтовую доставку газет поставит печатные издания на грань уничтожения

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры совместно с АО «Укрпочта» пытаются снять действующее правительственное регулирование тарифов на прием и доставку отечественных периодических изданий по подписке.В НСЖУ призывают не отказываться от госрегулирования.

Отмена действующего регулирования тарифов предусмотрена соответствующим проектом приказа Министерства, обнародованном 1 сентября. Редакции украинских газет уже получают сообщения от региональных дирекций «Укрпочты» о вероятном существенном росте почтовых тарифов на подписку 2024 года.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

В НСЖУ подчеркивают, что доступная стоимость печатных СМИ особенно важна в условиях войны. Журналисты также призывают правительство отреагировать на критическую ситуацию, вызванную массовым увольнением почтальонов во втором полугодии этого года.

На горячую линию Союза журналистов с августа поступило почти 800 жалоб от граждан, представителей местных властей, почтальонов и издателей на масштабное закрытие почтовых отделений, увольнение почтальонов, недостаток прессы и недоступ к почтовым услугам.

«Получили новые тарифы от Укрпочты: доставка 17,33 грн. (с 8,50 грн.). Оформление подписки на 1м. – 5 грн., 3 –10 грн., 6 –14 грн., 12 –22грн. Это уничтожение газет!!!!», — возмущается главный редактор газеты «Родной край» из Павлограда Владимир Сторчаков.

Газетчики обеспокоены тем, что проект Приказа лоббирует исключительно интересы «Укрпочты» и, в условиях его фактически монопольного положения, может повлечь за собой злоупотребление со стороны этого акционерного общества.

Увеличение стоимости почтовой доставки отечественных медиа приведет к обеднению и так небогатых людей. Оно также приведет к дальнейшему понижению тиражей печатных медиа. Особенно критическая ситуация с доступом к украинской прессе на прифронтовых территориях, где газеты часто являются единственным источником массовой информации.

«Государственное регулирование тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке является одним из элементов правительственного контроля за действиями почтового оператора и признанием того, что стоимость почтовой доставки должна быть доступна украинцам, – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – Практика последних лет показывает, что правительство постоянно поддерживало предложения «Укрпочты» по тарифам, и они постоянно росли. Но процедура этого роста позволяла печатным изданиям прогнозировать свою работу и сохранять относительную финансовую устойчивость. В то же время, предоставление «Укрпочте» возможности самостоятельно устанавливать тарифы поставит печатные издания, которые и так на сегодняшний день являются заложниками проблем с почтовой доставкой (вызванных, в частности, массовым увольнением почтальонов), на грань полного уничтожения».

Предлагаемый проект отмены тарифов на почтовую доставку периодической печати сейчас проходит общественное обсуждение.

Национальный союз журналистов уже передал свои выводы Федерации профсоюзов Украины и предлагает не согласовывать проект Приказа, предложить Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры продлить срок действия предыдущего Приказа на 2024 год и создать рабочую группу из представителей Министерства, «Укрпочты», Национального союза журналистов Украины, Федерации профсоюзов Украины для наработки проектов законодательных актов по подписке и доставке печатных медиа.

Под постом Сергея Томиленка издатели и журналисты полностью поддерживают решение НСЖУ.