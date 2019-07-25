На Одещині СБУ затримала російський танкер, який блокував кораблі у Керченській протоці

У Ізмаїльському порту СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma.

Вчора, 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер «NIKA SPIRIT». Так, цей танкер ідентифіковано як вже відомий танкер «NEYMA», що був використаний для перекриття Керченської протоки.

Знайдений російський танкер «NEYMA» блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомляє Служба безпеки України у Facebook.

Як повідомляється, за прямим наказом вищого керівництва ФСБ РФ представники Прикордонної служби ФСБ вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу» у Керченській протоці.

Всупереч нормам міжнародного морського права, військовослужбовці прикордонних військ ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру «NEYMA».

Такі незаконні дії, із застосуванням зброї, сприяли насильницькій зупинці та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу.

За фактом блокування танкером «NEYMA» Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці слідчими СБУ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури, було розпочато і проводиться досудове розслідування.

Фото: Укрінформ