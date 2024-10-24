Депутатку, яка незаконно купила будинок під Одесою, взяв на поруки Кім

У середу, 23 жовтня, депутатці від «Слуги народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За даними слідства, народна обраниця у 2021-2022 роках заволоділа активами, які більш ніж на 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. За ці необґрунтовані кошти через юридичну особу було придбано будинок поблизу Одеси.

В ефірі телемарафону Віталій Кім розповів, що у суду був вибір: застава, в’язниця або порука. Суд ухвалив рішення віддати підозрювану на поруки, бо співпрацює зі слідством.

«По-перше, є презумпція невинуватості. По-друге, я знаю її років 20, ще коли вона працювала в бізнесі страхування. Вона не ховається від слідства, не буде ухилятися від правоохоронних органів, з якими зараз вона повноцінно співпрацює, надає всі документи. Слідство розбереться хто винен, я тут не повинен нічого коментувати», – сказав він.

На думку Кіма, взяття на поруки дасть змогу Кормишкіній нормально працювати.

Нагадаємо, Віталію Кіму належить відома всім фраза: «Доброго вечора, ми з України», яка стала популярною з перших днів війни.