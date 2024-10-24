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Депутатку, которая незаконно купила дом под Одессой, взял на поруки Ким

Депутатку, которая незаконно купила дом под Одессой, взял на поруки Ким

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким взял на поруки народного депутата Ирину Кормышкину, которую подозревают в незаконном обогащении.

В среду, 23 октября, депутату от «Слуги народа» Ирине Кормышкиной (Аллахвердиевой) избрали меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Давида Арахамию и председателя Николаевской ОВА Виталия Кима.

По данным следствия, народная избранница в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. За эти необоснованные денежные средства через юридическое лицо был приобретен дом вблизи Одессы.

В эфире телемарафона Виталий Ким рассказал, что у суда был выбор: залог, тюрьма или поручительство. Суд принял решение отдать подозреваемую на поруки, потому что сотрудничает со следствием.

«Во-первых, есть презумпция невиновности. Во-вторых, я знаю ее лет 20, еще когда она работала в бизнесе страхования. Она не скрывается от следствия, не будет уклоняться от правоохранительных органов, с которыми сейчас она полноценно сотрудничает, предоставляет все документы. Следствие разберется кто виноват, я здесь не должен ничего комментировать», — сказал он

По  мнению Кима, взятие на поруки позволит Кормышкиной нормально работать.

Напомним, Виталию Киму принадлежит известная всем фраза: «Доброго вечора, ми з України», которая стала популярной с первых дней войны.

 

 

 

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