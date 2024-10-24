Депутатку, которая незаконно купила дом под Одессой, взял на поруки Ким

В среду, 23 октября, депутату от «Слуги народа» Ирине Кормышкиной (Аллахвердиевой) избрали меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Давида Арахамию и председателя Николаевской ОВА Виталия Кима.

По данным следствия, народная избранница в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. За эти необоснованные денежные средства через юридическое лицо был приобретен дом вблизи Одессы.

В эфире телемарафона Виталий Ким рассказал, что у суда был выбор: залог, тюрьма или поручительство. Суд принял решение отдать подозреваемую на поруки, потому что сотрудничает со следствием.

«Во-первых, есть презумпция невиновности. Во-вторых, я знаю ее лет 20, еще когда она работала в бизнесе страхования. Она не скрывается от следствия, не будет уклоняться от правоохранительных органов, с которыми сейчас она полноценно сотрудничает, предоставляет все документы. Следствие разберется кто виноват, я здесь не должен ничего комментировать», — сказал он

По мнению Кима, взятие на поруки позволит Кормышкиной нормально работать.

Напомним, Виталию Киму принадлежит известная всем фраза: «Доброго вечора, ми з України», которая стала популярной с первых дней войны.