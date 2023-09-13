Депутатка, яка здала в поліцію юного одесита за пісні Цоя, сама під слідством – Арестович

На львівську нардепку Наталю Піпу, яка напала на вуличного музиканта з Одеси, Олексій Арестович написав заяву до суду. Він звинувачує народну депутатку у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Про це написав Олексій Арестович у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, народний депутат Наталія Піпа у Львові напала на одеського підлітка, який виконував на вулиці пісні Цоя. Вона написала заяву до поліції на неповнолітнього одесита. Хлопець також провів кілька днів у притулку чекаючи на неповнолітніх, перш ніж зміг повернутися до Одеси.

Але хлопець не порушив закону, виконуючи творчість Віктора Цоя, оскільки радянський музикант не включений до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Його творчість не заборонена в Україні. Про це дали офіційну відповідь у Державному агентстві при Мінкульті України.

Арестович стверджує, що подав заяву до Печерського суду, який зобов’язав ДБР розпочати кримінальне розслідування. Головним фігурантом розслідування виступає народна депутатка Наталія Піпа, яка вступила в конфлікт із неповнолітнім музикантом з Одеси.

Арестович упевнений, що Піпа Наталя вчинила діяння, яке має ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні (за умов військового конфлікту).

Також на думку Арестовича держава має дати свою правову оцінку тому, що сталося.

Крім того, фактично скориставшись службовим становищем, вона забезпечила щось, дуже схоже на знущання з неповнолітнього, –

вважає Олексій Арестович.

Мало того, Арестович закликає українців повідомляти йому, якщо стали свідками, коли утискають права не лише на російськомовних, а й на україномовних, болгаромовних, грекомовних, вірменомовних, азербайджаномовних громадян.

Моє завдання — поламати шовіністичну тенденцію і не дати їй стати суспільною нормою, без різниці якою мовою говорить табір, з якого ця «норма» намагається виповзти.

повідомив позаштатний колишній радник Офісу президента.

Читайте також: Одеситкам не сподобалися українські пісні: подробиці скандалу (фото, відео)