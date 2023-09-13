Новости Одессы и Одесской области

Депутат, сдавшая в полицию юного одессита за песни Цоя, сама под следствием — Арестович 

Депутат, сдавшая в полицию юного одессита за песни Цоя, сама под следствием — Арестович 

На львовского нардепа Наталью Пипу, которая напала на уличного музыканта из Одессы, Алексей Арестович написал заявление в суд. Он обвиняет народного депутата в разжигании межнациональной розни. 

Об этом написал Алексей Арестович в своем Телеграм-канале.

Напомним, народная депутат Наталья Пипа во Львове напала на одесского подростка, который исполнял на улице песни Цоя. Она написала заявление в полицию на несовершеннолетнего одессита. Парень также провел несколько дней в приюте ждя несовершеннолетних, прежде, чем смог вернуться в Одессу.

Но парень не нарушил закон, исполняя творчество Виктора Цоя, поскольку советский музыкант не включен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Его творчество не запрещено в Украине. Об этом дали официальный ответ в Государственном агентстве при Минкульте Украины.

Арестович утверждает, что подал заявление в Печерский суд, который обязал ДБР начать криминальное расследование. Главным фигурантом расследования выступает народная депутат Наталья Пипа, вступившая в конфликт с несовершеннолетним музыкантом из Одессы.

Заява Арестовича

Арестович уверен, что Пипа Наталья совершила деяние, имеющее признаки разжигания межнациональной розни в Украине (в условиях военного конфликта).

Ухвала суду

Ухвала

Также по мнению Арестовича государство должно дать свою правовую оценку происшедшему.

Кроме того, фактически воспользовавшись служебным положением, она обеспечила нечто, очень похожее на издевательство над несовершеннолетним, —

считает Алексей Арестович.

Более того, Арестович призывает украинцев сообщать ему если стали свидетелями, когда ущемляют права не только на русскоязычных, но и украиноязычных, болгароязычных, грекоязычных, армяноязычных, азербайджаноязычных граждан.

Моя задача — поломать шовинистическую тенденцию и не дать ей стать общественной нормой, без разницы на каком языке говорит лагерь, из которого эта «норма» пытается выползти, —

сообщил внештатный бывший советник Офиса президента.

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