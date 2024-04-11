День звільнення в’язнів концтаборів та свято анімешників: свята та події 11 квітня

Свята 11 квітня

Міжнародний день звільнення в’язнів нацистських концтаборів

Дату цього пам’ятного дня обрали невипадково, адже саме 11 квітня 1945 року відбулося повстання в’язнів концтабору Бухенвальд, розташованого у центральній Німеччині. Більшість гітлерівців втекла з табору, бо боялася приходу американських військ.

У період Другої світової війни нацистами було знищено понад 11 мільйонів людей у концтаборах. Кожен п’ятий із них – дитина.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Ця дата була обрана на честь дня народження англійського лікаря Джеймса Паркінсона, який відкрив та першим описав захворювання. Хвороба Паркінсона – неврологічне захворювання, що виникає через втрату нервових клітин у чорній субстанції. Воно є хронічним та невиліковним, повільно прогресує.

Міжнародний день анімешника

Це неофіційне творче свято, яке пов’язує всіх, хто любить дивитися японські аніме – особливий жанр мультиплікації для дорослих. Аніме створюються як у вигляді серіалів, і у вигляді повнометражних мультфільмів.

День підводного човна

Дату святкування обрали на честь першого занурення американського підводного човна, яке сталося у 1900 році. Перша субмарина (підводний човен) була створена нідерландським винахідником Корнеліусом Дреббелем ще 1620 року. Він у розробках спирався на схеми Вільяма Борна. Човен був спущений на Темзу за наказом короля Якова I.

Міжнародний день спеціальних бібліотек

Цей день присвячений важливому внеску інформаційних спеціалістів та спеціальних бібліотек. Його відзначають у перший четвер повного тижня квітня.

Пам’ятні дати та події 11 квітня

1241 – військо угорського короля Бели IV розбите ханом Батиєм;

1597 – у Варшаві страчено отамана Северина Наливайка;

1909 – засновано місто Тель-Авів;

1919 – створено Міжнародну організацію праці (МОП);

1944 – місто Керч у Криму звільнено від фашистських військ;

1945 – різанина у Берізці, винищення українського населення села Берізка, здійснено польськими підрозділами Армії Крайової, Батальйонів хлопських та селянами-поляками з навколишніх сіл;

1992 – президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Розпочалися тривалі російсько-українські переговори про статус флоту та його дислокацію;

2008 – вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Сталося це о 21:35 у прямому ефірі телеканалу Інтер;

2014 – проросійськими бойовиками захоплено місто Слов’янськ Донецької області.

Хто народився 11 квітня