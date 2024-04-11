День освобождения узников концлагерей и праздник анимешников: праздники и события 11 апреля

В этот день, 11 апреля, отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, а также день борьбы с болезнью Паркинсона и День анимешника. А чем еще известен этот день в Украине и в мире?
Праздники 11 апреля
Международный день освобождения узников нацистских концлагерей
Дату этого памятного дня выбрали не случайно, ведь именно 11 апреля 1945 года произошло восстание узников концлагеря Бухенвальд, расположенного в центральной Германии. Большая часть гитлеровцев сбежала из лагеря, потому что боялась прихода американских войск.
В период Второй мировой войны нацистами было уничтожено более 11 миллионов человек в концлагерях. Каждый пятый из них – ребенок.
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
Эта дата была выбрана в честь дня рождения английского врача Джеймса Паркинсона, который открыл и первым описал заболевание. Болезнь Паркинсона – неврологическое заболевание, возникающее из-за потери нервных клеток в черной субстанции. Оно является хроническим и неизлечимым, медленно прогрессирует.
Международный день анимешника
Это неофициальный творческий праздник, связывающий всех, кто любит смотреть японские аниме – особый жанр мультипликации для взрослых. Аниме создаются как в виде сериалов, так и в виде полнометражных мультфильмов.
День подлодки
Дату празднования выбрали в честь первого погружения американской подлодки, которое произошло в 1900 году. Первая субмарина (подводная лодка) была создана нидерландским изобретателем Корнелиусом Дреббелем еще в 1620 году. Он в своих разработках опирался на схемы Уильяма Борна. Лодка была спущена на Темзу по приказу короля Якова I.
Международный день специальных библиотек
Этот день посвящен важному вкладу информационных специалистов и специальных библиотек. Его отмечают в первый четверг полной недели апреля.
Памятные даты и события 11 апреля
- 1241 – войско венгерского короля Белы IV разбито ханом Батыем;
- 1597 – в Варшаве казнен атаман Северин Наливайко;
- 1909 – основан город Тель-Авив;
- 1919 – создана Международная организация труда (МОТ);
- 1944 – город Керчь в Крыму освобожден от фашистских войск;
- 1945 – резня в Березке, истребление украинского населения села Березка, осуществлено польскими подразделениями Армии Крайовой, Батальонов хлопских и крестьянами-поляками из окрестных сел;
- 1992 – президенты России и Украины приостановили действие указов о передаче Черноморского флота под юрисдикцию своих стран. Начались продолжительные российско-украинские переговоры о статусе флота и его дислокации;
- 2008 – впервые за историю независимой Украины было определено 100 великих украинцев. Произошло это в 21:35 в прямом эфире телеканала Интер;
- 2014 – пророссийскими боевиками захвачен город Славянск Донецкой области.
Кто родился 11 апреля
- 1755 – Джеймс Паркинсон – английский врач, его именем названа распространенная болезнь;
- 1913 – Владимир Хоткевич – украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор, ректор Харьковского государственного университета;
- 1958 – Анна Гаврилец – украинская композитор, заслуженная деятель искусств Украины;
- 1971 – Оливер Ридель – бас-гитарист немецкой группы Rammstein;
- 1981 – Алессандра Амброзио – бразильская супермодель;
- 1997 – Mélovin – украинский певец из Одессы.