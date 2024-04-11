День освобождения узников концлагерей и праздник анимешников: праздники и события 11 апреля

Праздники 11 апреля

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей

Дату этого памятного дня выбрали не случайно, ведь именно 11 апреля 1945 года произошло восстание узников концлагеря Бухенвальд, расположенного в центральной Германии. Большая часть гитлеровцев сбежала из лагеря, потому что боялась прихода американских войск.

В период Второй мировой войны нацистами было уничтожено более 11 миллионов человек в концлагерях. Каждый пятый из них – ребенок.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Эта дата была выбрана в честь дня рождения английского врача Джеймса Паркинсона, который открыл и первым описал заболевание. Болезнь Паркинсона – неврологическое заболевание, возникающее из-за потери нервных клеток в черной субстанции. Оно является хроническим и неизлечимым, медленно прогрессирует.

Международный день анимешника

Это неофициальный творческий праздник, связывающий всех, кто любит смотреть японские аниме – особый жанр мультипликации для взрослых. Аниме создаются как в виде сериалов, так и в виде полнометражных мультфильмов.

День подлодки

Дату празднования выбрали в честь первого погружения американской подлодки, которое произошло в 1900 году. Первая субмарина (подводная лодка) была создана нидерландским изобретателем Корнелиусом Дреббелем еще в 1620 году. Он в своих разработках опирался на схемы Уильяма Борна. Лодка была спущена на Темзу по приказу короля Якова I.

Международный день специальных библиотек

Этот день посвящен важному вкладу информационных специалистов и специальных библиотек. Его отмечают в первый четверг полной недели апреля.

Памятные даты и события 11 апреля

1241 – войско венгерского короля Белы IV разбито ханом Батыем;

1597 – в Варшаве казнен атаман Северин Наливайко;

1909 – основан город Тель-Авив;

1919 – создана Международная организация труда (МОТ);

1944 – город Керчь в Крыму освобожден от фашистских войск;

1945 – резня в Березке, истребление украинского населения села Березка, осуществлено польскими подразделениями Армии Крайовой, Батальонов хлопских и крестьянами-поляками из окрестных сел;

1992 – президенты России и Украины приостановили действие указов о передаче Черноморского флота под юрисдикцию своих стран. Начались продолжительные российско-украинские переговоры о статусе флота и его дислокации;

2008 – впервые за историю независимой Украины было определено 100 великих украинцев. Произошло это в 21:35 в прямом эфире телеканала Интер;

2014 – пророссийскими боевиками захвачен город Славянск Донецкой области.

Кто родился 11 апреля