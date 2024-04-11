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Церковне свято та прикмети 11 квітня: день, коли не можна шити, але можна лікувати зуби

Церковне свято та прикмети 11 квітня: день, коли не можна шити, але можна лікувати зуби

Сьогодні, 11 квітня, за новим церковним календарем православні віруючі згадують священномученика Антипа, єпископа Пергама Асійського. Які традиції цього дня, а також народні прикмети та заборони?

Священномученик Антип: не згорів у вогні і зцілював від зубного болю

11 квітня за новим стилем (24 квітня за старим) – день пам’яті святого мученика Антипа, який жив у І столітті.

Антіп (Антипа) жив у місті Пергам (нині це територія Туреччини) і був одним із учнів апостола Іоанна Богослова. Як і інші учні, Антипа проповідував християнство, закликаючи не поклонятися ідолам.

Це були часи правління імператора Нерона, який влаштовував страшні переслідування християн. Під ці гоніння потрапив і Антипа: його намагалися змусити зректися віри, але він відмовився. Тоді місцеві жерці вирішили його стратити і кинули до казана, в якому приносили жертву богині Артеміді. Завдяки молитві єпископ залишився незайманим вогнем, а виглядав він так, наче заснув. Вночі християни його поховали.

Біля могили святого відбувалися чудеса – люди приходили до неї, просили та отримували зцілення від різних хвороб, особливо від зубного болю.

Свято 11 квітня за старим стилем – день пам’яті мучеників Марка, єпископа Арефусійського, Кирила, диякона та інших.

У кого 11 квітня іменини

Іменини сьогодні відзначають: Антип, Микола, Прохор, Яків, Петро, Іван,

Талісманом людини, народженої 11 квітня, є олександрит. Цей дорогоцінний камінь привертає увагу людини не одне століття. Олександріту здавна приписували потужні лікувальні та магічні властивості.

Свято Антипи: про що говорять народні прикмети

У народному календарі 11 квітня – свято Антипи. Прикмети дня вказують на погоду навесні та влітку та майбутній урожай:

  • дощ у цей день – буде великий урожай грибів;
  • небо на світанку червоне – до негоди;
  • лід на річці не розтанув – чекай холодного літа;
  • верба розпустилася – буде тепло;
  • Якщо у цей день сухо – зерна буде мало.

11 квітня за народними прикметами намагалися нічого не сіяти і не садити на городі та в полі.

Що можна робити 11 квітня

Святий Антип вважається покровителем стоматологів. Його шанують як цілителя, у святого просять вгамувати зубний біль, звертаються з молитвами зцілити й інші недуги.

У народі існували свої способи боротьби із зубним болем: за старих часів на хворий зуб клали срібну монету, а згодом забирали, робили в ній дірку, одягали шнурок і вішали на ікону Антипа. Вірили, що біль після цього пройде.

11 квітня добре йти лікувати зуби.

Що не можна робити 11 квітня

  • Не можна рубати дерева – подібні дії принесуть нещастя.
  • Заборонено кричати, сваритися та злословити.
  • Не варто витрачати багато води.
  • Також за народними прикметами сьогодні не варто шити, вишивати та в’язати – все швидко зноситься.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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