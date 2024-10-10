День зору та свято каші: що ще відзначають 10 жовтня

Свята 10 жовтня

День працівників стандартизації та метрології

Це професійне свято було встановлено указом Президента України №910/2002 від 8 жовтня 2002 року. Він присвячений вшануванню працівників, які займаються стандартизацією, метрологією та сертифікацією. Їхня робота надзвичайно важлива для забезпечення точності вимірювань, відповідності продукції стандартам та захисту прав споживачів. Метрологи, наприклад, перевіряють точність роботи різних пристроїв, таких як банкомати, медична техніка та побутові лічильники. Від їхньої роботи залежить не лише фінансовий добробут, а й життя людей.

Всесвітній день зору

Випадає на другий четвер жовтня. Цей день розпочато у 1999 році з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) для привернення уваги до проблем сліпоти, порушення зору та реабілітації людей з порушеннями зору. Основна мета цього дня – підвищити обізнаність щодо важливості збереження зору та профілактики офтальмологічних захворювань. За даними ВООЗ, близько 285 мільйонів людей у ​​світі мають порушення зору, з яких 39 мільйонів є сліпими.

Стаття на тему: Як зберегти здоров’я очей

Всесвітній день боротьби проти смертної кари

Цей день було засновано у 2003 році Всесвітньою коаліцією проти смертної кари з метою підвищення обізнаності щодо необхідності скасування страти у всьому світі. Основна мета цього дня – привернути увагу до порушень прав людини, пов’язаних із застосуванням страти, та сприяти її скасування. На сьогоднішній день понад 100 країн повністю відмовилися від страти на законодавчому рівні. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як конференції, акції протесту, освітні програми та кампанії у соціальних мережах, щоб підвищити обізнаність громадськості щодо негативних наслідків смертної кари та підтримати глобальні зусилля щодо її скасування.

Всесвітній день каші

Це свято розпочато у 2009 році у Шотландії з ініціативи благодійної організації Mary’s Meals, яка допомагає дітям із бідних країн. Основна мета цього дня – звернути увагу на проблему голоду та зібрати кошти для благодійних організацій. У різних країнах проводяться конкурси та майстер-класи з приготування каші, а зібрані кошти спрямовуються на допомогу нужденним.

Всесвітній день бездомних

Було засновано у 2010 році. Основна мета цього дня – привернути увагу громадськості до проблем безпритульних людей та сприяти пошуку рішень для їхньої підтримки та реабілітації. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як благодійні акції, конференції, освітні програми та кампанії у соціальних мережах, щоб підвищити поінформованість щодо проблем бездомності та залучити ресурси для нужденних. За оцінками фахівців, у світі налічується понад 100 мільйонів безпритульних.

Всесвітній день ментального здоров’я

Це свято розпочато у 1992 році з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров’я за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. Основна мета цього дня – підвищити поінформованість про проблеми психічного здоров’я, сприяти його збереженню та підтримці, а також зменшити стигматизацію людей із психічними розладами. Щороку вибирається певна тема, яка стає основою для заходів та кампаній, спрямованих на покращення психічного здоров’я. Наприклад, теми можуть стосуватися боротьби з депресією, підтримки психічного здоров’я робочому місці чи профілактики самогубств.

Міжнародний день режисури

Це свято було розпочато у 2013 році та присвячене вшануванню режисерів-постановників, які невтомно працюють за лаштунками, щоб кожна театральна постановка проходила безперебійно. Режисери-постановники відповідають за координацію всіх аспектів театрального провадження, від репетицій до виступів. Вони створюють розклади, керують меблями та реквізитом, організують примірки костюмів та забезпечують зв’язок між різними театральними відділами.

Чим запам’ятався день 10 жовтня в історії

732 рік – битва при Пуатьє;

1666 рік – правобережні полковники обирають Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України;

1858 рік – за підтримки Сполучених Штатів розпочинається організована збройна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії;

1911 рік – у Китаї валять монархію, Сунь Ятсен проголошує республіку;

1932 рік – у Запоріжжі запускають ДніпроГЕС;

1933 рік – в універсамах США з’являється перший пральний порошок – Dreft;

1940 рік – у Кракові створюють Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою;

1943 – англійський письменник Джордж Оруеелл вперше вживає термін «Холодна війна» (есе «Ви і атомна бомба»);

1963 рік – набуває чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;

1964 рік – у Токіо розпочинаються XVIII Олімпійські ігри;

2022 рік – відбуваються масові вибухи по всій Україні, у багатьох областях немає електроенергії.

Цього дня народилися: