День зрения и праздник каши: что еще отмечают 10 октября

Праздники 10 октября

День работников стандартизации и метрологии

Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Украины №910/2002 от 8 октября 2002 года. Он посвящен чествованию работников, занимающихся стандартизацией, метрологией и сертификацией. Их работа чрезвычайно важна для обеспечения точности измерений, соответствия продукции стандартам и защиты прав потребителей. Метрологи, например, проверяют точность работы различных устройств, таких как банкоматы, медицинская техника и бытовые счетчики. От их работы зависит не только финансовое благосостояние, но и жизнь людей.

Всемирный день зрения

Выпадает на второй четверг октября. Этот день был начат в 1999 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для привлечения внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушениями зрения. Основная цель этого дня – повысить осведомленность о важности сохранения зрения и профилактики офтальмологических заболеваний. По данным ВОЗ, около 285 миллионов человек в мире имеют нарушения зрения, из которых 39 миллионов являются слепыми.

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Всемирный день борьбы против смертной казни

Этот день был основан в 2003 году Всемирной коалицией против смертной казни с целью повышения осведомленности о необходимости отмены смертной казни во всем мире. Основная цель этого дня – привлечь внимание к нарушениям прав человека, связанным с применением смертной казни, и способствовать ее отмене. На сегодняшний день более 100 стран полностью отказались от смертной казни на законодательном уровне. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как конференции, акции протеста, образовательные программы и кампании в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность общественности о негативных последствиях смертной казни и поддержать глобальные усилия по ее отмене.

Всемирный день каши

Этот праздник был начат в 2009 году в Шотландии по инициативе благотворительной организации Mary’s Meals, которая помогает детям из бедных стран. Основная цель этого дня – обратить внимание на проблему голода и собрать средства для благотворительных организаций. В разных странах проводятся конкурсы и мастер-классы по приготовлению каши, а собранные средства направляются на помощь нуждающимся.

Всемирный день бездомных

Был основан в 2010 году. Основная цель этого дня – привлечь внимание общественности к проблемам бездомных людей и содействовать поиску решений для их поддержки и реабилитации. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как благотворительные акции, конференции, образовательные программы и кампании в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность о проблемах бездомности и привлечь ресурсы для нуждающихся. По оценкам специалистов, в мире насчитывается более 100 миллионов бездомных.

Всемирный день ментального здоровья

Этот праздник был начат в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Основная цель этого дня – повысить осведомленность о проблемах психического здоровья, способствовать его сохранению и поддержке, а также уменьшить стигматизацию людей с психическими расстройствами. Каждый год выбирается определенная тема, которая становится основой для мероприятий и кампаний, направленных на улучшение психического здоровья. К примеру, темы могут касаться борьбы с депрессией, поддержания психического здоровья на рабочем месте или профилактики самоубийств.

Международный день режиссуры

Этот праздник был начат в 2013 году и посвящен чествованию режиссеров-постановщиков, без устали работающих за кулисами, чтобы каждая театральная постановка проходила бесперебойно. Режиссеры-постановщики отвечают за координацию всех аспектов театрального производства, от репетиций до выступлений. Они создают расписания, управляют мебелью и реквизитом, организуют примерки костюмов и обеспечивают связь между разными театральными отделами.

Чем запомнился день 10 октября в истории

732 год – битва при Пуатье;

1666 год – правобережные полковники выбирают Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины;

1858 год – при поддержке Соединенных Штатов начинается организованная вооруженная борьба за независимость Кубы от Испанской империи;

1911 год – в Китае валят монархию, Сунь Ятсен провозглашает республику;

1932 год – в Запорожье запускают ДнепроГЭС;

1933 год – в универсамах США появляется первый стиральный порошок – Dreft;

1940 год – в Кракове создают Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой;

1943 год – английский писатель Джордж Оруэелл впервые употребляет термин «Холодная война» (эссе «Вы и атомная бомба»);

1963 год – вступает в силу международный Договор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;

1964 год – в Токио начинаются XVIII Олимпийские игры;

2022 год – происходят массовые взрывы по всей Украине, во многих областях нет электроэнергии.

В этот день родились: