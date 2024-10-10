День зрения и праздник каши: что еще отмечают 10 октября

Сегодня, в четверг, 10 октября 2024 года, 960-й день войны в Украине. До Нового года осталось 82 дня. А еще в этот день отмечается немало праздников. О самых значимых из них рассказывает «Одесская жизнь».
Праздники 10 октября
День работников стандартизации и метрологии
Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Украины №910/2002 от 8 октября 2002 года. Он посвящен чествованию работников, занимающихся стандартизацией, метрологией и сертификацией. Их работа чрезвычайно важна для обеспечения точности измерений, соответствия продукции стандартам и защиты прав потребителей. Метрологи, например, проверяют точность работы различных устройств, таких как банкоматы, медицинская техника и бытовые счетчики. От их работы зависит не только финансовое благосостояние, но и жизнь людей.
Всемирный день зрения
Выпадает на второй четверг октября. Этот день был начат в 1999 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для привлечения внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушениями зрения. Основная цель этого дня – повысить осведомленность о важности сохранения зрения и профилактики офтальмологических заболеваний. По данным ВОЗ, около 285 миллионов человек в мире имеют нарушения зрения, из которых 39 миллионов являются слепыми.
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Всемирный день борьбы против смертной казни
Этот день был основан в 2003 году Всемирной коалицией против смертной казни с целью повышения осведомленности о необходимости отмены смертной казни во всем мире. Основная цель этого дня – привлечь внимание к нарушениям прав человека, связанным с применением смертной казни, и способствовать ее отмене. На сегодняшний день более 100 стран полностью отказались от смертной казни на законодательном уровне. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как конференции, акции протеста, образовательные программы и кампании в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность общественности о негативных последствиях смертной казни и поддержать глобальные усилия по ее отмене.
Всемирный день каши
Этот праздник был начат в 2009 году в Шотландии по инициативе благотворительной организации Mary’s Meals, которая помогает детям из бедных стран. Основная цель этого дня – обратить внимание на проблему голода и собрать средства для благотворительных организаций. В разных странах проводятся конкурсы и мастер-классы по приготовлению каши, а собранные средства направляются на помощь нуждающимся.
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Всемирный день бездомных
Был основан в 2010 году. Основная цель этого дня – привлечь внимание общественности к проблемам бездомных людей и содействовать поиску решений для их поддержки и реабилитации. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как благотворительные акции, конференции, образовательные программы и кампании в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность о проблемах бездомности и привлечь ресурсы для нуждающихся. По оценкам специалистов, в мире насчитывается более 100 миллионов бездомных.
Всемирный день ментального здоровья
Этот праздник был начат в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Основная цель этого дня – повысить осведомленность о проблемах психического здоровья, способствовать его сохранению и поддержке, а также уменьшить стигматизацию людей с психическими расстройствами. Каждый год выбирается определенная тема, которая становится основой для мероприятий и кампаний, направленных на улучшение психического здоровья. К примеру, темы могут касаться борьбы с депрессией, поддержания психического здоровья на рабочем месте или профилактики самоубийств.
Международный день режиссуры
Этот праздник был начат в 2013 году и посвящен чествованию режиссеров-постановщиков, без устали работающих за кулисами, чтобы каждая театральная постановка проходила бесперебойно. Режиссеры-постановщики отвечают за координацию всех аспектов театрального производства, от репетиций до выступлений. Они создают расписания, управляют мебелью и реквизитом, организуют примерки костюмов и обеспечивают связь между разными театральными отделами.
Чем запомнился день 10 октября в истории
- 732 год – битва при Пуатье;
- 1666 год – правобережные полковники выбирают Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины;
- 1858 год – при поддержке Соединенных Штатов начинается организованная вооруженная борьба за независимость Кубы от Испанской империи;
- 1911 год – в Китае валят монархию, Сунь Ятсен провозглашает республику;
- 1932 год – в Запорожье запускают ДнепроГЭС;
- 1933 год – в универсамах США появляется первый стиральный порошок – Dreft;
- 1940 год – в Кракове создают Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой;
- 1943 год – английский писатель Джордж Оруэелл впервые употребляет термин «Холодная война» (эссе «Вы и атомная бомба»);
- 1963 год – вступает в силу международный Договор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;
- 1964 год – в Токио начинаются XVIII Олимпийские игры;
- 2022 год – происходят массовые взрывы по всей Украине, во многих областях нет электроэнергии.
В этот день родились:
- 1982 год – офицер Национальной гвардии Украины. Участник войны на востоке Украины, Герой Украины Святослав Паламарь;
- 1985 год – украинский художник Юрий Писарь;
- 1987 год – украинская лыжница Марина Анцибор.