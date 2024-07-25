День запобігання утопленням та червоних черевиків: свята та події 25 липня

Свята 25 липня

Міжнародний день здоров’я, щастя та гіпнозу

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про користь гіпнозу для покращення здоров’я та щастя. Гіпноз – це психологічний стан, що нагадує сон, коли людина стає дуже чутливою до навіювання або керівництва. Гіпнотерапія або використання гіпнозу як терапевтичного методу широко застосовується для допомоги людям у подоланні шкідливих звичок та вирішенні таких проблем, як депресія, тривога, безсоння, хронічний біль та інші. Вона також допомагає людям позбутися шкідливих звичок, таких як куріння та переїдання.

Всесвітній день запобігання утопленням

Ця подія була започаткована резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у квітні 2021 року. Метою цього дня є підвищення поінформованості про проблему утоплень та інформування про засоби їх запобігання.

Міжнародний день червоних туфель

Ця подія не пов’язана із взуттям, а присвячена підвищенню поінформованості про хворобу Лайма та інші маловідомі захворювання. Цей день було засновано на честь австралійки Теди Мінт, яка померла від хвороби Лайма у 2013 році. Хвороба Лайма – це інфекційне захворювання, спричинене бактерією Borrelia burgdorferi, яка передається через укуси інфікованих кліщів. Симптоми можуть включати лихоманку, головний біль, втому, біль у м’язах та суглобах, а також висип.

День зубного техніка

Це неофіційне професійне свято, яке виникло на початку 2000-х років. Зубні техніки – це фахівці, які займаються виготовленням та ремонтом зубних та лицьових протезів. Їхня робота потребує знань у галузі математики, фізики, хімії, анатомії, а також навичок гравіювання та слюсарної справи.

25 липня: дати та події

326 рік – римський імператор Костянтин Великий вперше відмовляється вшановувати язичницьких ідолів;

1139 рік – португальський граф Афонсу I розбивають мусульман у битві при Оріку;

1261 рік – візантійський імператор Михайло VIII Палеолог без бою займає Константинополь;

1536 рік – Конкістадор Себастьян де Белальказар засновує місто Сантьяго де Калі;

1538 – іспанський конкістадор Франциско де Орельяна засновує місто Гуаякіль;

1547 – Генріх II Валуа стає королем Франції;

1567 – Дон Дієго де Лосада засновує місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели;

1587 рік – японці забороняють єзуїтам проповідувати в країні;

1687 рік – Івана Мазепу було обирають гетьманом України (дата за юліанським календарем);

1814 – британський винахідник Джордж Стефенсон проводить перше випробування паровоза;

1909 рік – француз Луї Блеріо першим у світі перелітає Ла-Манш на моноплані власної конструкції;

1920 рік – формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР;

1947 рік – у Празі відкривається І Всесвітній фестиваль молоді;

1957 рік – у Тунісі скасовують монархію;

1978 рік – У Великій Британії народжується перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;

2008 рік – розпочинається візит Вселенського патріарха Варфоломія I до України;

2017 рік – націоналістичні сили оголюють початок безстрокової акції «Чорний список» для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Цього дня народилися: